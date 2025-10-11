Xiaomi planta cara a todos con su Redmi 15: grande, barato y con 5G
Xiaomi vuelve a hacer lo que mejor sabe: poner en aprietos a sus competidores con un móvil equilibrado y mucho más barato de lo que parece. El nuevo Redmi 15, disponible por 121,49€ en AliExpress con el código AEHS090 (en Amazon ronda ... los 250€), combina una enorme pantalla FHD+ de 6,9 pulgadas, batería de 7000mAh y conectividad 5G, algo que todavía cuesta ver en este rango de precio.
Pantalla de 144Hz y diseño pensado para disfrutar
El Redmi 15 apuesta por una pantalla AdaptiveSync FHD+ de 6,9 pulgadas, con refresco variable de hasta 144Hz, lo que garantiza una fluidez sobresaliente en redes, juegos o vídeo. Esta tecnología ajusta automáticamente la tasa de refresco según el contenido, logrando equilibrio entre suavidad y autonomía.
El panel, además, cuenta con protección ocular certificada TÜV y reducción de luz azul, lo que reduce la fatiga visual hasta en un 40%. El resultado es una experiencia de uso más cómoda y clara, incluso tras horas frente a la pantalla.
El diseño también sorprende: cuerpo fino pese a su batería de gran tamaño, bordes curvos de 72,5° y proporción 18:9 que facilita el agarre. No es solo grande, sino bien equilibrado en mano.
Batería de 7000mAh, cámara de 50MP y rendimiento con cabeza
La batería de 7000mAh es uno de sus mayores argumentos. Con optimización por inteligencia artificial, el móvil aprende los hábitos del usuario y ajusta el consumo automáticamente, ofreciendo hasta dos días de uso real. Además, la carga rápida de 33W permite obtener 8 horas de autonomía con solo 15 minutos enchufado.
En el interior, el Snapdragon 685 acompañado de tecnología LiquidCool mantiene temperaturas bajas incluso durante sesiones largas de juego, manteniendo el rendimiento estable un 25% más de tiempo que otros modelos de su gama.
La cámara trasera dual de 50MP, con modo noche y herramientas de edición mediante AI Studio, ofrece resultados muy decentes para su precio, con retratos naturales y vídeos bien estabilizados. El conjunto se completa con altavoces Dolby Atmos y un sistema de vibración 4D que mejora la inmersión en juegos o películas.
Por poco más de 120€, el Xiaomi Redmi 15 ofrece una combinación difícil de igualar: pantalla grande y fluida, batería infinita, cámara solvente y conectividad 5G. Es el típico móvil que cumple con todo lo que uno espera sin tener que gastar el doble.
