«Es la segunda que compro»: la aspiradora de 50 euros tipo Dyson que deja el suelo impecable sin esfuerzo
Ligera, silenciosa y con potencia más que suficiente para limpiar toda la casa
Esta Smart TV de 40« llega con Google TV, pero lo que enamora es su precio bajo: solo 150 euros
Hay aparatos que se vuelven imprescindibles desde el primer uso, y esta aspiradora inalámbrica YISORA N300 es uno de ellos. No solo por su diseño cómodo y silencioso, sino porque consigue resultados de aspirado muy similares a los de modelos mucho más caros. Por eso ... no sorprende que muchos usuarios repitan compra: limpia bien, pesa poco y no da pereza usarla.
Ultraligera y con potencia real para el día a día
La YISORA N300 destaca por su equilibrio entre potencia de succión de 20Kpa y facilidad de manejo. Pesa menos que la mayoría de modelos tipo Dyson, lo que permite pasarla con una sola mano y sin esfuerzo. Además, su sistema 6 en 1 permite utilizarla como aspiradora de varilla o de mano, adaptándose igual de bien a suelos, alfombras, sofás o el interior del coche.
El cepillo con faros LED resulta especialmente útil para detectar polvo en rincones o debajo de los muebles, mientras que su diseño ultrasilencioso (65 dB) permite usarla incluso de noche sin molestar. Es el tipo de herramienta que hace más cómoda la limpieza diaria, especialmente en pisos o casas con mascotas.
Buena autonomía, filtración eficiente y sin cables que molesten
La batería de 2200 mAh ofrece hasta 40 minutos de autonomía, suficiente para limpiar varias estancias sin necesidad de recargar. Además, el sistema de filtración en cinco etapas retiene partículas finas y alérgenos, evitando que el polvo vuelva al ambiente.
Su diseño desmontable facilita el vaciado del depósito y el mantenimiento, y las dos opciones de almacenamiento (montaje en pared o base vertical) ayudan a tenerla siempre lista sin ocupar espacio. Por menos de lo que cuesta una cena fuera, cumple como una aspiradora secundaria… o principal, si lo que se busca es comodidad y resultados rápidos.
La YISORA N300 demuestra que no hace falta gastar una fortuna para mantener la casa limpia con eficiencia. Ligera, potente y práctica, es de esos aparatos que justifican su fama con uso real, no con marketing.
MÁS INFORMACIÓN
Y si te interesa descubrir más dispositivos domésticos que combinan precio sensato y buen rendimiento, en la sección Favorito de ABC encontrarás cada semana una selección de productos que merecen la pena de verdad.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete