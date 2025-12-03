Quería un calefactor de buena marca, pequeño, silencioso y muy potente: lo acabo de encontrar a mitad de precio
El calefactor Rowenta Comfort Compact es todo lo que le pides a un calefactor: que caliente mucho, gaste poco y sea pequeño. Y, encima, todo eso por menos de 40 euros
Si pasas frío en invierno, ese momento ya va a terminar. Se te acabaron las excusas: te presentamos un calefactor muy potente y cómodo de transportar entre habitaciones, de bajo consumo y muy potente, además de silencioso: el Rowenta Comfort Compact, que, además, ... ahora está de oferta.
Si hasta ahora este calefactor tenía un precio de 59,99€, ahora se puede comprar por 39,99€, 20 euros menos que te quedas en la cartera para gastarlos, por ejemplo, en el próximo amigo invisible.
Rowenta Comfort Compact: Calor en envase pequeño y de bajo consumo
El calefactor Rowenta Comfort Compactproyecta un aire caliente y agradable que podrás usar fácilmente en cualquier estancia de tu casa, ya sea el salón, la habitación o el baño, en esa actividad tan temida cuando hace frío como es la ducha. Para ello, dispone de una cómoda asa para que se convierta en el calefactor más versátil que hayas tenido nunca.
Podrás ahorrar hasta un 50% en el consumo, ya que, a pesar de tratarse de un calefactor pequeño, tiene hasta 2000W de potencia y es ajustable en dos opciones: modo mínimo de 1000W y el modo máximo para calentar rápidamente de 2000W. Con su función silenciosa podrás disfrutar del calor mientras realizas actividades que requieren silencio, como ver la TV, leer o estudiar. También incluye una opción de aire frío para cuando llegue el verano.
Ahora, este calefactor puede ser tuyo por 39,99€ gracias a las ofertas de Amazon. Date prisa, porque la oferta es por tiempo limitado.
