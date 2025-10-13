Suscribete a
ABC Premium
Directo
Liberados los primeros siete rehenes de Hamás
Boletín del día
Escucha las noticias de este lunes 13 de octubre

En esta sección los redactores de ABC Favorito analizan y recomiendan de manera independiente productos o servicios para ayudarte en la decisión de compra. Cuando compras a través de alguno de nuestros enlaces, ABC recibe una comisión de sus partners.

Arranca coches, hincha neumáticos y está rebajado: el combo perfecto para el maletero

Una herramienta compacta que convierte cualquier emergencia en algo fácil de resolver

Esta Smart TV de 40« llega con Google TV, pero lo que enamora es su precio bajo: solo 150 euros

Arranca coches, hincha neumáticos y está rebajado: el combo perfecto para el maletero
Teresa Rodríguez García

Teresa Rodríguez García

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A veces los mejores gadgets no están en casa, sino en el maletero. Este arrancador y compresor portátil 2 en 1, disponible por 24,47€ en AliExpress con el código AEHS030 (antes 72,82€), se ha convertido en un imprescindible para quienes prefieren ... estar preparados ante cualquier imprevisto en carretera. No ocupa apenas espacio y puede arrancar el coche, inflar neumáticos y cargar el móvil sin necesidad de ayuda externa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app