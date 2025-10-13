Arranca coches, hincha neumáticos y está rebajado: el combo perfecto para el maletero
A veces los mejores gadgets no están en casa, sino en el maletero. Este arrancador y compresor portátil 2 en 1, disponible por 24,47€ en AliExpress con el código AEHS030 (antes 72,82€), se ha convertido en un imprescindible para quienes prefieren ... estar preparados ante cualquier imprevisto en carretera. No ocupa apenas espacio y puede arrancar el coche, inflar neumáticos y cargar el móvil sin necesidad de ayuda externa.
Pequeño, potente y listo para cualquier emergencia
El dispositivo combina tres funciones clave en un tamaño compacto: arrancador de batería, inflador de neumáticos y powerbank portátil. Su corriente máxima de 1200A permite poner en marcha motores de gasolina de hasta 4 litros y diésel de hasta 2 litros, incluso con temperaturas de hasta –20°C.
En la práctica, significa olvidarse de depender de cables o asistencia. Basta con conectarlo a la batería y el coche arranca en segundos. Además, su carcasa está diseñada para soportar tanto el frío del invierno como el calor del verano sin perder rendimiento.
El inflador, por su parte, alcanza 150PSI y cuenta con parada automática inteligente: se puede preajustar la presión y el compresor se detiene solo al llegar al nivel indicado. En menos de un minuto, un neumático medio queda inflado y listo para continuar la marcha.
Preciso, silencioso y útil más allá del coche
A diferencia de los infladores antiguos, este modelo incorpora chip de medición por IA, que garantiza una presión precisa y evita el sobreinflado. También incluye sistema Twin Turbo Duct, que mejora el flujo de aire y reduce el ruido en funcionamiento.
Pero no solo sirve para emergencias: también actúa como banco de energía portátil, capaz de cargar móviles, linternas o cámaras cuando no hay enchufes cerca. Su batería de larga duración permite mantenerlo cargado en el coche durante semanas, siempre listo para usar.
Por menos de 25€, es difícil encontrar un accesorio tan completo y práctico. Ideal para trayectos largos, escapadas o simplemente para llevar la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier contratiempo.
El arrancador y compresor portátil 2 en 1 es una de esas herramientas que uno no valora hasta que la necesita. Compacto, rápido y muy fácil de usar, convierte cualquier maletero en un pequeño taller de emergencia.
