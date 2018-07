Más del 60% de los adultos no merienda porque considera que solo deben hacerlo los niños «La fruta es la gran desaparecida, a pesar de ser un momento excelente para incorporar una pieza», ha explicado Joaquín Rey, el presidente de '5 al día'

Más del 60% de los adultos no merienda diariamente porque, en un 40%, consideran que la merienda solo es recomendable para niños y adolescentes; en un 12% no lo hacen por miedo a engordar. El 72% cree que la merienda solo es un complemento para quien no ha comido bien al mediodía, tal y como se plasma en el III Estudio Lidl-'5 al día' referido a los hábitos de la merienda en España.

El estudio, realizado a 5.039 personas de 18 a 74 años, se ha hecho público en la presentación de la iniciativa itinerante 'Plan Merienda' de ambas entidades, puesta en marcha con el objetivo de educar a niños y adolescentes en la adquisición de hábitos de vida saludable. La campaña, apadrinada por el exseleccionador de fútbol, Vicente del Bosque, y el portero del Celta de Vigo, Rubén Blanco, consta de un autobús que prevé visitar 60 ciudades en ocho meses y llegar a 40.000 personas.

Además, el informe añade que, del 39% de adultos que merienda, apenas un 19% de ellos lo planifica y el 14% de ellos incluye en la merienda fruta fresca, aunque el 81% de los españoles considera que una merienda equilibrada debe incluirlas. «La fruta es la gran desaparecida de las meriendas, a pesar de ser un momento excelente para incorporar una pieza», ha especificado el presidente de '5 al día', Joaquín Rey.

Por otra parte, un 25% de los adultos que meriendan come pan o cereales integrales, frente al 53% que cree que una merienda equilibrada debe contenerlos. Los lácteos desnatados sitúan su porcentaje de consumo durante esta comida en un 32%, mientras que es el 59% el porcentaje que los considera para una merienda completa, y un 25% merienda embutidos.

Solo ingieren hortalizas, huevos y pescados en conserva un 4, 2 y 3% respectivamente. En el caso de lospescados en conserva, como el atún o las sardinas, se consideran por los expertos como una opción práctica y muy saludable, ya que son fuente de vitaminas A, B y D y contienen omega 3.

Una circunstancia clara que arroja el estudio es que, a mayor edad, menos se merienda. Así, el 95% de los niños merienda cada día, porcentaje que cae hasta el 78% cuando se habla de adolescentes.

La merienda para los niños resulta conveniente para "realizar un aprovisionamiento adecuado de energía cada dos o tres horas, siempre que se incluyan alimentos adecuados, distribuyendo de manera correcta las comidas y evitando largos períodos de ayuno", ha explicado el miembro del comité de expertos de la iniciativa, el doctor Ramón de Cangas.

Sin embargo, los alimentos que consumen a esta hora no cumplen los estándares de una merienda sana y equilibrada. El 58% de los niños que meriendan incluyen fruta fresca en la comida, frente al 38% de adolescentes que lo hace. Además, solo el 3% de niños y adolescentes merienda hortalizas.

Por otra parte, el 25%, tanto de niños como de adolescentes, consume bollería y dulces industriales, hábito poco "adecuado" según Rey por los problemas futuros que desencadena un consumo excesivo de azúcar, como diabetes o problemas cardiovasculares.

Sedentarismo y nuevas tecnologías

La campaña se ocupa también de la realización de ejercicio físico como uno de los pilares que constituyen unos hábitos de vida saludable. Sin embargo, el informe concluye que el 44% de los españoles reconoce llevar una vida muy sedentaria, un 65% reconoce hacer poco o ningún ejercicio físico y solo el 14% de los españoles dedica más de cinco horas semanales a hacer deporte.

En el caso de los niños, el informe también arroja el dato de que el 96% de los niños tienen el hábito de merendar delante de una pantalla, -televisión, tableta o smartphone-, calificadas por Rey como "la pandemia del siglo XXI". De hecho, un 36% de ellos dedica entre una y dos horas a estar con el móvil, aunque los niños dediquen la tarde a actividades extraescolares o a jugar en el parque.

El 89% de los adolescentes merienda de igual manera delante de una pantalla y un 50% dedica entre una y dos horas a estar con el móvil durante las tardes y un 27% reconoce hacerlo más de tres horas.