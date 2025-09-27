La psiquiatra Marian Rojas Estapé explica el tema que suele tratar con muchos padres en consulta: «Debemos cultivarlo cada día con nuestros hijos»

La escuela no basta para formar a un niño. Puede enseñar contenidos y disciplina, por supuesto, pero no es ningún secreto que los valores más importantes se aprenden en casa. Y ahí surge la gran duda para cualquier padre: ¿cómo educar realmente a nuestros hijos?

Sobre este tema ha hablado recientemente la psiquiatra Marian Rojas, conocida por su labor divulgativa en medios y redes sociales. En una de sus últimas publicaciones en Instagram, ha explicado la importancia de inculcar principios como la empatía, la solidaridad o el respeto desde la infancia.

Según Rojas, educar en valores es «la gran responsabilidad que asumimos cuando nos convertimos en padres y que debemos cultivar cada día». La especialista recuerda que promover la empatía, la bondad o el respeto no solo favorece entornos más humanos y seguros, sino que también fortalece la autoestima de los niños.

¿Cómo educar a nuestros hijos en valores?

Entre las claves que propone, destaca la necesidad de predicar con el ejemplo. Los niños aprenden más de lo que observan que de lo que escuchan, por lo que resulta esencial que los padres muestren con sus actos los valores que desean transmitir. Además, subraya la importancia de validar las emociones de los hijos: enseñarles a identificar lo que sienten y permitirles expresarlo sin juicios.

Otra de las recomendaciones es fomentar el compañerismo. Rojas señala que conviene celebrar no solo los logros individuales, sino también los gestos de ayuda y colaboración. A esto se suma la enseñanza de pedir perdón y reparar cuando se hace daño: «Que nos vean a nosotros pedir perdón es fundamental», apunta.

Por último, la psiquiatra recuerda la importancia de «cultivar la gratitud», un valor que enseña a valorar lo que se tiene y a reconocer los gestos de los demás.