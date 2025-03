'Instamamis': Los riesgos de exponer a los menores en pijama, uniforme, traje de baño…

Niños con el uniforme del colegio, en traje de baño en la playa, o en pijama dispuestos a irse a la cama… Hoy en día, muchas personas comparten su vida y la de otras personas, incluida la de sus hijos menores en las redes sociales. Ya sea para mantener a su entorno informado, para mostrar sus gustos o intereses o para presumir de las vacaciones. Actualmente, son muchos quienes suben fotos personales sin tener en cuenta los riesgos que ello puede conllevar.

Por ejemplo, la creciente presencia de 'influencers' que viven compartiendo su día a día ha dado lugar a un fenómeno que se denomina 'instamamis'. De hecho, cada vez son más las madres y padres que comparten su experiencia de la maternidad, ofrecen consejos… Y en esas publicaciones entran sus hijos, muchos de ellos menores de edad, a quienes comparten en muchas ocasiones sin tener en cuenta los efectos que pueden tener ellos.

Esto es lo que Gloria R. Ben, psicóloga experta de Qustodio, plataforma líder en seguridad online y bienestar digital para familias, opina sobre los riesgos que traen las pantallas, como puede ser exponerse demasiado.

¿Qué riesgos conlleva que los padres den todo tipo de información sobre sus costumbres en sus redes sociales?

El riesgo de dar datos personales en internet va a estar siempre relacionado con el mal uso que otras personas puedan hacer de los mismos. Fotos en pijama pueden dar información sobre las costumbres que tienen ciertas personas y dónde van a estar en momentos concretos. Es decir, si por cualquier motivo quieren encontrarles, al analizar esa información y, sobre todo, si es recurrente, puede llegar a gente con mal fondo el lugar y la actividad que están haciendo las personas en un momento determinado. El tema del uniforme del colegio es muy importante, ya que aquí estás situando el lugar donde se va a encontrar un niño en un periodo largo de tiempo.

Otro de los peligros con los que nos podemos encontrar es que, al dar información personal de nuestros hijos a extraños, estos pueden utilizarla para acercarse a los nuestros… el pijama, la habitación, etc. Les pueden dar información de aficiones (dibujos animados, posters colgados en la pared, muñecos…). Con esta información y con la localización que hemos informado a través de datos (como el logo del colegio del uniforme) podemos darles una opción de acercarse a nuestros hijos y que consigan su confianza. Estas familias no tienen en cuenta las personas que pueden estar mirando las fotos de sus hijos. Ni que la inteligencia artificial se puede obtener cualquier imagen a partir de una cara…

Es muy importante ser consciente de estos riesgos para poder prevenirlos, es por ello, que una buena información es siempre necesaria. Charlas en centros escolares, más información de canales oficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc. pueden ayudar a ser conocedores y poder, con estos datos, ayudar a nuestros hijos.

Esto no quiere decir que ahora nos asustemos y generemos un miedo en nuestros hijos al uso de las redes sociales o les prohibamos las mismas. Es simplemente que más información les va a ayudar a poder detectar posibles peligros. Ser conocedores de lo que puede pasar ayuda a prevenir, pero también a detectarlos y poder poner freno.

De forma habitual se pone el foco en las cuentas de los padres, pero también hay numerosos colegios publicando la cara de esos alumnos menores.

No es cuestión de hacer negocios, pero sí que es verdad que, actualmente, la mejor publicidad es internet, es por ello que es muy normal que los centros escolares o incluso empresas de ocio infantil, utilicen esas fotos para ese fin. Es muy importante tener la autorización paterna a la hora de publicar las fotos y también ser conscientes de los peligros que supone publicar una foto de un menor en un contexto público. Por ello, pese a no poder garantizar al 100% que una imagen no pueda ser trucada, sí que se encuentran medidas que puedan hacer de esto una tarea más difícil (marcas de agua, disminuir la resolución de la foto, encriptación, etc.). Informarse aumentará la seguridad de las fotos que publicamos en internet.

Los niños no han dado su consentimiento, y cuando crezcan pueden avergonzarse, o incomodarlos por no compartir los intereses de sus padres. Recordemos que ya hubo un caso de un menor en Italia que exigió a sus padres borrar toda su huella digital…

La capacidad de los menores para tomar decisiones depende de su grado de madurez y de la naturaleza específica de la decisión a tomar, considero que es muy difícil regular una ley en la que los menores puedan tomar una decisión antes de los 12 años.

Al igual que los padres tienen responsabilidad y obligaciones sobre sus hijos dentro de la patria potestad como son el cuidado, protección, educación, administración de bienes, etc… Es necesario confiar en que se van a comportar de forma responsable también en lo referente a las redes sociales y la información que de sus hijos comparten en internet, ya que van a generar una huella digital de un menor.

Es importante que, cuando nuestros hijos empiezan a tener uso de razón podamos hablar con ellos y animarles a que tengan capacidad de decisión. En caso de no querer que compartamos cierta información sobre sí mismos, hay que escucharlos y respetarlos, aunque no haya una ley que les ampare, así cómo explicarles la repercusión que tiene el uso de esas fotos.

Los padres somos sus modelos para seguir, pero… si estamos todo el día haciéndonos selfies y con el móvil en la mano, ellos harán lo mismo cuando crezcan y no podremos exigirles que 'suelten' el móvil.

No podemos olvidarnos de que los niños, sobre todo los más pequeños, aprenden por modelado y observación, por ello, todas las conductas que tengan los padres van a ser imitadas en un futuro por los más pequeños.

Es muy importante que los adultos tengan claro los límites que quieren interponer a sus hijos en el uso de internet y las redes sociales. Actuar con responsabilidad ellos mismos van a ser los mejores aprendizajes.

Información, límites en cuanto a tiempo en el uso de pantallas para todos los miembros de la familia, aficiones fuera de lo tecnológico, una comunicación abierta y sin prejuicios, etc. Van a ser nuestros mejores aliados en lo referente a una buena educación y responsabilidad de nuestros hijos en el uso de internet.

Cuando llegue la adolescencia, estos padres no podrán seguir fotografiando a sus hijos, porque seguramente serán estos los que no quieran seguramente aparecer…

La adolescencia es un momento en la vida en el que el deseo de privacidad y autonomía generalmente aumenta, por lo que es importante que los padres escuchen a sus hijos y respeten su voluntad, ya que no hacer esto y seguir publicando información con la que el menor no está de acuerdo, puede generar entre ellos fricciones en su relación.

Si durante la infancia de nuestros hijos hemos estado acostumbrados a publicar sus fotos en nuestras redes y con ello a generar un contenido específico y familiar, es muy importante que cuando ellos se van haciendo mayores y comienzan a desligarse y a crear su propia historia podamos reinventarnos.

Si aún así queremos seguir publicando nuestra vida y la parte familiar y en esas historias nuestros hijos son necesarios, es muy importante que utilicemos ciertas estrategias: publicar contenido sin imágenes, historias anónimas que nadie pueda identificar con nuestros menores, sin datos personales y con menos datos identificativos, utilizar plataformas privadas a las que no puedan acceder conocidos de nuestros adolescentes, etc. Pero, sobre todo, habla con ellos y respeta su privacidad.