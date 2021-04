Me han robado la herencia, ¿qué puedo hacer? La abogada Alejandra García, socia de Garea Abogados analiza el caso del camarero de Valladolid que recientemente se quedó con más de un millón de euros de herencia de una anciana que le confundía con su hijo muerto

S. F. MADRID Actualizado: 04/04/2021 00:57h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Podríamos usar en el tema de herencias la misma frase que se emplea para el tratamiento de la salud: «más vale prevenir que curar». Es decir, si eres el único heredero legal vivo de algún familiar cercano, lo mejor es que no esperes a que alguien te comunique que ni siquiera tienes derecho a la lectura del testamento, porque no estás en él.

En muchas familias, la confianza y el amor desinteresado acaban en una enorme desilusión cuando a la hora de heredar alguien se entera de que su tío, al que tanto ha cuidado o su abuela, de la que vive pendiente, no ha tenido un último detalle con él en vida. La cosa empeora cuando el receptor de los bienes del difunto o la difunta acaban en manos de desconocidos o personas del entorno cercano que han sacado partido de la soledad, e incluso, la enfermedad mental de los mayores.

Desgraciadamente sucede, explica la experta en Derecho de Familia, Alejandra García, sobre todo en casos de vulnerabilidad del testador y en otras de deterioro cognitivo, que les hace fácilmente influenciables y, a la vez, les impide tomar decisiones con claridad. Por eso, recomienda, «si sospechamos que alguien se está acercando a nuestro familiar con intenciones aviesas, lo mejor es prevenir. Poner nuestra herencia a salvo antes de que vaya a parar a manos legales pero no legítimas. Un abogado nos guiará en el proceso, que debe comenzar por recabar todas las pruebas posibles que acrediten la falta de capacidad del testador para, con ello, poder iniciar acciones judiciales».

No actúo así la sobrina de María, la anciana de Valladolid, con una fortuna de un millón de euros que finalmente fueron a parar a manos del camarero del bar próximo a su domicilio. «El chico de las porras», como le llamaban en el local se ganó el cariño de la anciana con su buena atención e incluso fue a visitarle a su casa una acompañado de un abogado. Pero ni un acto tan definitivo fue motivo de sospecha para tomar medidas al respecto y poner límites a esa relación, en la que la anciana llegó a pensar, primero, que Julio, el camarero, era su hijo muerto, y, segundo, que se trataba de su nuevo amor.

Si tras estas actitudes y ante algunas donaciones en metálico, la sobrina hubiera recogido pruebas de que su tía no se encontraba capacitada para testar podría haber interrumpido el proceso e, incluso, solicitar medidas cautelares en caso de que la incapacitación ya se hubiese encontrado en trámite.

No es fácil, explica la directora de Garea Abogados, apartar de la vida de las personas a este tipo de aprovechados: «Si no existen herederos forzosos el Código Civil establece la libertad de testar, por lo que cualquier persona puede beneficiarse de una herencia como ésta. Ahora bien, es preciso estar atento a la posible concurrencia de estas personas».

Una vez que la herencia ha sido usurpada, el camino es la vía judicial, que suele encaminarse hacia lo civil, aunque en el caso de la anciana de Valladolid parece que se ha decidido presentar cargos por la vía penal. Sobre el fallo del juez, Alejandra García, no descarta que se pueda recuperar la herencia si se puede demostrar que la anciana no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. En el caso de no existir pruebas que lo acrediten, finaliza, resulta complicado ganar el juicio, ya que el testamento, explica, se otorga ante notario, que es quien debe garantizar que el otorgante esté capacitado para ello.