Un positivo por coronavirus en la clase de mi hijo: ¿qué hago ahora? Las dudas más frecuentes de los padres Con la vuelta a clase, ya se han cerrado las primeras aulas e incluso centros como medida de prevención para frenar los contagios

Nieves Mira SEGUIR Madrid Actualizado: 15/09/2020 01:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde que Navarra comenzó la vuelta a clase el pasado día 4 de septiembre y se han ido incorporando el resto de comunidades, las incidencias por contagios por coronavirus detectadas en los colegios se han ido multiplicando exponencialmente, llegando a superar los cien casos en aulas de toda España en los más de 28.000 centros educativos no universitarios que existen. Miles de alumnos y docentes se encuentran en cuarentena o aislados, y las dudas de los padres se multiplican cada vez que se conoce un nuevo caso.

Un positivo en clase

Según establece el Ministerio de Sanidad en la «Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19», se considera «contacto estrecho» el haber compartido espacio con un positivo confirmado en una distancia inferior a dos metros durante más de 15 minutos sin mascarilla. En clase, este contacto abarca al grupo del alumno positivo por coronavirus si tiene más de 11 años. Si tiene entre 6 y 11 se considerará siempre como contacto estrecho. El uso de la mascarilla dentro del aula es obligatorio en todos los alumnos desde Primaria debido a la intensidad actual de la pandemia.

Si el alumno confirma su positivo con una PCR, todo el grupo incluido su profesor se someterá a la misma prueba, para comprobar si ha habido transmisión. Esperarán el resultado en casa e, independientemente de si este es positivo o negativo, permanecerán aislados durante 14 días, en los que recibirán clases a distancia.

Este tipo de cuarentenas es la más común, y se da ya en clases de casi todas las comunidades. En Cataluña, de momento, están afectados nueve grupos estables de ocho centros. En Baleares están afectados cinco grupos. En Castilla-La Mancha, una veintena de aulas se encuentran también confinadas. Y así por todo el territorio nacional.

Mi clase está aislada por un positivo: ¿debemos guardar todos cuarentena en casa?

No. Si la prueba a nuestro hijo ha resultado negativa, a pesar de que se le recomiende guardar cuarentena a los compañeros de clase que no están contagiados, el resto de sus hermanos o padres no se considerarían contactos estrechos, por lo que no están obligados a aislarse. Deberán guardarla en caso de que la prueba resulte positiva.

Varios positivos en el centro

Si se confirma el positivo por coronavirus en varios alumnos de distintos grupos y estos comparten edificio o área dentro del centro, las autoridades deben valorar si todo el conjunto debería volver a casa y guardar la cuarentena. Estos 14 días recibirán las clases de manera online.

Es lo que ha ocurrido en el colegio plurilingüe Calasancio de Pontevedra, en el que las autoridades sanitarias ordenaron este lunes el cierre tras detectar un brote de coronavirus que ha infectado a al menos nueve personas entre profesores y personal no docente. Allí las clases están suspendidas hasta nuevo aviso.

Mi hijo es el positivo

Los padres se comprometen a llevar a su hijo al colegio solo si este no tiene síntomas compatibles con el Covid-19: fiebre de 37,5ºC, tos, malestar general, dolor muscular, vómitos o diarreas y dificultad para respirar. En el caso de que cumpla uno de estos, debe llamar al pediatra, seguir sus indicaciones e informar al centro, que tomará las medidas pertinentes en función del protocolo aprobado al inicio del curso.

Mi hijo está en cuarentena, ¿puedo cogerme la baja?

Esta era la intención inicial del Gobierno, cubrir mediante bajas laborales de padres el periodo de cuarentena de sus hijos que han tenido contacto estrecho con un contagiado. Sin embargo, asociaciones como la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) ha expresado decididamente su oposición. Esta alega que supone una interferencia grave sobre la capacidad de que los médicos atiendan cuestiones de salud de la población que no se pueden demorar.

Tal y como explicó la Ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, la baja laboral retribuida solo se contempla si el menor es confirmado como positivo por una PCR. En este caso, en el que existe la «obligación de mantener la cuarentena por parte de los convivientes directos, obligatoriamente se tiene que acompañar de la baja laboral que será retribuida», afirmó. Sin embargo, si el niño se encuentra en cuarentena recomendada al igual que sus compañeros de clase porque la prueba le ha resultado negativa, solo se facilita la flexibilidad laboral y no la incapacidad temporal retribuida. «Una flexibilidad incluso del 100% de la jornada laboral», dijo la ministra. Más tarde, Pablo Iglesias hizo unas declaraciones en las que dijo estar trabajando para «muy pronto» poder extender la baja retribuida a los padres a los casos en que sus hijos estén aislados.

¿Qué alternativas existen a la baja laboral si mi hijo está aislado pero no contagiado?

Con la declaración del estado de alarma, el Gobierno aprobó el plan «Me Cuida» para mejorar la conciliación familiar, y hasta que haya acuerdo, será la única manera en que los padres podrán combinar el cuidado de sus hijos en casa con su trabajo. Entre las medidas que la empresa debe facilitar a los trabajadores que se encuentren en esta situación se encuentran la reducción de jornada, cambio de turno, horario flexible, acceso al teletrabajo o incluso cambio de centro de trabajo y de las funciones que se realizan. La reducción, por su parte, puede ser de hasta el cien por cien de la jornada.