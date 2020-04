«Un paseo es un paseo»: satisfacción a medias entre las familias y los pediatras Durante el día, estos colectivos habían mostrado decepción generalizada por la propuesta anunciada por la ministra portavoz, María Jesús Montero

Satisfacción «a medias» de las familias y de los pediatras con la rectificación hecha por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a última hora de ayer. Durante el día, estos colectivos habían mostrado decepción generalizada por la propuesta anunciada por la ministra portavoz, María Jesús Montero, que en principio impedía a los niños correr en la calle y desfogarse un poco, pero sí hacer cola en el súper rodeados de gente.

«Nos alegramos de que prevalezca el sentido común y se rectifique una iniciativa tan perniciosa para los niños y las familias, pero insistimos en que no se puede gobernar vía improvisación porue esta situación se repetirá, minando la confianza de los ciudadanos en el Gobierno mucho más que cualquier fake-new», advertía Ignacio García Julía, presidente del Foro de la Familia, tras la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa. La postura inicial del Gobierno, añadía el director general de esta entidad, Javier Rodríguez, «solo evidenciaba la nefasta gestión del Gobierno en esta crisis sanitaria. Es un bandazo más a las familias. No entendemos porqué no se ponen a trabajar más en cómo salir de esta crisis en las mejores condiciones y menos en silenciar a las voces críticas con su fatídica gestión».

Deplorable. Así calificó el presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (Sepeap), Fernando Garía Sala, la intervención de la mañana de la ministra Montero. «Afortunadamente, han rectificado, pues era un sin sentido la norma que aplicaban. No puede ser tanta información y desinformación que luego no son tales y que a la postre ponen muy nerviosa a la ciudadanía». Además, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), reconocía por la noche que «donde más seguros han estado y están los niños y los adolescnetes durante estos días de pandemia es confinados en sus domicilios».

Garantizar su seguridad

Es evidente que en la actual situación epidemiológica, proseguía la AEPap, «resulte más adecuado por razones sanitarias la slaida de los niños a dar un breve paseo al aire libre, donde las posibilidades de contagio son menores que en los espacios cerrados, con un adulto que garantice su seguridad y por un periodo de tiempo determinado». Por último, la secretaria de la Asociación Española de Pediatría (AEP), la doctora María García-Onieva, celebró la rectificación del Ministerio de Sanidad, pero advirtió que están «en espera» de conocer los detalles sobre las «medidas de seguridad que han de rodear estas salidas» al exterior. «El objetivo debe ser que el niño pueda tomar el aire y/o permitirle un paseo o una carrera en un entorno próximo y controlado, pero queremos subrayar la importancia de que niños y adolescentes mantengan las medidas de distanciamiento social», recordó.

