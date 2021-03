Las mejores frases para el Día del Padre Este viernes, 19 de marzo, se celebra el Día del Padre, un día para hacer saber a tus seres queridos lo mucho que significan para ti

ABC Madrd Actualizado: 19/03/2021 08:04h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La pandemia de coronavirus ha cambiado la vida tal y como la conocíamos. El contacto estrecho con nuestros amigos y familiares se ha convertido en algo del pasado y las mascarillas y las distancias de seguridad a veces nos privan de un abrazo o un beso que antes eran reconfortantes. Por este motivo, este día de San José puede ser un momento idóneo para hacer saber a nuestros seres queridos lo mucho que los queremos y, sobre todo, a esa persona que nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida, viéndonos crecer y educándonos para convertirnos en lo que hoy somos: a nuestro padre.

La situación epidemiológica en nuestro país está mejorando, pero eso no significa que el virus ya no esté. Es necesario seguir controlando el día a día para que el SARS-CoV-2 deje de suponer un peligro para la salud pública. De este modo, durante el puente de San José, coincidiendo con el Día del Padre, muchas comunidades se blindarán para evitar los muchos traslados previstos para estas fechas. Se espera que prohibiendo los viajes entre comunidades la tendencia siga siendo negativa y pronto podamos volver a la normalidad.

Estas medidas y restricciones harán que muchas familias estén separadas en Día del Padre. Hijos que no pueden volver a casa o padres que deben continuar con su trabajo en otra región. Será un año difícil para muchos, pero la distancia no debe ser un impedimento para hacerle ver a tu padre lo mucho que significa para ti.

Te traemos las mejores frases para felicitar el Día del Padre

Para los más sentimentales

- Me haces mucha falta, papá, espero que pueda verte muy pronto. Te deseo todo lo mejor.

- ¿Lo bueno de este confinamiento? Es que tengo muchos abrazos acumulados para darte, así que prepárate. Te quiero muchísimo, papá.

- Papá, tenerte lejos es muy duro para mí, tengo que afrontar muchas cosas para las que no me sentía listo hace pocas semanas, pero soy fuerte porque te tengo de ejemplo y sé cuánto has luchado en la vida para ser quien eres.

- Un padre tiene la sabiduría de un maestro y la sinceridad de un amigo. ¡Feliz día del padre!

- Ayer cambió mis pañales. Hoy me ayuda en la vida. Cada día te admiro más, papá. ¡Feliz día del padre!

Para los más divertidos

- Hoy es el Día del Padre y casi se me olvida la felicitación más importante. ¿Alguien puede darme el teléfono del butanero para decirle cuánto le quiero?

- Gracias, papá, por enseñarme más que Google. ¡Feliz Día del Padre!

- Gracias, papá, por estos genes que me han dado tanta guapura.

- ¡Feliz Día del Padre! ¿Me prestas dinero para comprarte un regalo?

- Me encanta que no hace falta decirnos que yo soy tu hijo preferido. Te quiero mucho papá. Feliz día.

Para los más 'frikis'

- ¡Feliz día, papá! Te quiero tanto como Homer Simpson a las rosquillas.

- ¡Eres el mejor padre de la galaxia! (cuando la fuerza te acompaña, claro). ¡Feliz Día del Padre!

- Te quiero hasta el infinito y más allá. ¡Feliz Día del Padre!

- Papá, eres tan listo como Ironman, tan fuerte como Thor y tan rápido como Flash. No hay duda de que eres mi superhéroe favorito. ¡Feliz Día del Padre!

- Tú eres mi tesoro y por tí iría y volvería andando al Monte del Destino. ¡Feliz Día del Padre!

Para todos

- Para tí, mamá, que has hecho también de padre, ¡feliz día!

- Porque aunque no me hayas dado la vida, me has dado amor. ¡Feliz Día del Padre!

- Como padre eres lo más, pero como abuelo ya ni te cuento. ¡Feliz Día del Padre!

- Un padre es el que se preocupa, ama y protege a sus hijos hasta el fin de sus días. Gracias por hacer todo esto y más. ¡Te quiero!