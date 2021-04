Libros infantiles que despiertan realidades Una nueva colección aborda historias de ficción socialmente comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Carmen Aniorte Actualizado: 17/04/2021 00:54h

Los seguidores de 'Amar es para siempre', la serie diaria de la sobremesa de Antena 3 conocen de sobra a Manolita —interpretado por Itziar Miranda— y sus historias a lo largo de estos casi 16 años en emisión que han permitido a la audiencia verla crecer episodio a episodio y cómo iba descubriendo el mundo que en las distintas tramas iban apareciendo.

No contenta con su faceta de actriz —además de aprender en sus ratos libres a tocar el violonchelo— siente una gran pasión por escribir o, como ella misma asegura, contar cosas. De este gusto por las letras acaban de salir a la venta dos libros de aventuras de la Colección Miranda y Tato: "Chaval, ¿qué haces con mi camiseta" y "Si queréis ayudarme, leave me alone", escritos por la propia Itziar junto a Jorge Miranda y Nacho Rubio, y con las ilustraciones de Àngeles Ruiz.

Se trata de unas historias de ficción socialmente comprometidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), puesto que sus dos protagonistas —Miranda y Tato— descubren injusticias y viven diferentes aventuras para tratar de hacer un mundo mejor. Ambos, sin darse cuenta, van a luchar por que se cumplan algunos de los 17 objetivos de la ODS de la Agenda 2030 estipulados por la ONU y animan a los niños a comprometerse con ellos y con la realidad que les rodea. Cada historia aborda asuntos como la educación de calidad, la igualdad de género, el trabajo decente y el crecimiento económico, entre otros.