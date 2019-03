Ocho libros feministas para el 8M

1. «Pequeño libro del feminismo», de Harriet Dyer

«El pequeño libro del feminismo» (Zenith, 2018) es una guía de apenas 90 páginas ilustradas con la historia del feminismo e incluso un pequeño diccionario que sirve como base introductoria para comprender tanto los hitos del movimiento como la deriva actual de las reivindicaciones de las mujeres.

Escrito por Harriet Dyer, es un libro ameno para establecer las bases las bases que puede ser un primer acercamiento al feminismo para personas de cualquier edad.

2. «Feminismo para principiantes», de Nuria Varela

¡Que no te engañe su título! «Feminismo para principiantes» (Ediciones B, 2019) Puede recordar a esos libros de tapa amarilla que siempre acaban con un «…for dummies», pero nada más lejos de la realidad. Para profundizar sobre el movimiento feminista es la mejor opción: cómo nace, su historia, los logros y fracasos; y sobre todo los nombres de las mujeres con las cuales se enmarcan las «oleadas».

Varela, doctora en ciencias jurídicas y sociales, está especializada en temáticas de género e igualdad, por lo que leerla es una buena fuente a la que acudir. Su primera edición se publicó en 2005 y recientemente ha sido republicado -con actualización incluida- y en formato novela gráfica con las ilustraciones de Antonia Santolaya.

Es interesante aprender de las primeras reivindicaciones del movimiento, así como de las reacciones que se generaron: las 3 veces que le negaron a Emilia Pardo Bazán un hueco en la Real Academia de la Lengua; o cómo Emma Goldman fue encarcelada en 1915 por explicar en un bar de Nueva York cómo usar un anticonceptivo. Algunos medios titularon: «Goldman fue enviada a prisión por sostener que las mujeres no siempre deben mantener su boca cerrada y su útero abierto».

3. «Todos deberíamos ser feministas», de Ngozi Adichie

Escrito por una mujer nigeriana, «Todos deberíamos ser feministas» (Literatura Random House, 2015) cuenta cómo vivió el feminismo en su familia y cultura: «A los 14 años, mi mejor amigo (lo era desde los 5) Okoloma me miró y me dijo: ¿Sabes que eres una feminista? Yo no tenía ni idea de qué era aquello, pero como lo dijo como quién dice: "tú apoyas al terrorismo", preferí decirle que sí, y seguir con la conversación. Al llegar a casa, lo primero que hice fue buscarlo en el diccionario». A partir de este arranque Ngozi explica las connotaciones negativas que rodean al término y cómo poco a poco las ha ido desactivando para llegar a una conclusión:

Hablar de género es a veces encontrar una resistencia casi inmediata: muchas mujeres piensan “igual deberíamos”; y los hombres piensan: “tienen razón, pero yo no soy así”. La sociedad no identifica el género como un problema y en ese punto es donde se debe de partir, para hacerlo entender.

Hubo un tiempo en el que la mujer no participaba en los asuntos políticos, hasta que un día cambió, hubo hombres que no lograban entender y atacaron esas intenciones, pero en el momento en el que las mujeres cambiaron esa cultura, la sociedad también lo hizo, y hoy sería imposible imaginar una historia de España sin María Teresa Revilla o la británica sin una Margaret Thatcher.

4. «Curso de feminismo para microondas», de Natza Farré

Como su propio nombre indica, «Curso de feminismo para microondas» (Nowbooks, 2019), es un curso de feminismo exprés, con razones y argumentos, datos y ejemplos con una dosis de humor, ironía y sarcasmo. Una obra que denuncia el machismo encubierto en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana -la educación, la lengua, la cultura, la política...- y que anima a plantarle cara de una manera radical: con una revolución, la revolución feminista del siglo XXI que lo cambiará todo, porque cambiará a las mujeres. Un libro que parte de la conciencia personal para crear una conciencia colectiva.

Según Natza Farré las mujeres somos culpables de una transmisión generacional que nos ha hecho tal y como somos. Una educación mucho menos sexista en todos los ámbitos brindaría la posibilidad de construir un nuevo tipo de relación entre los hombres y las mujeres. La tasa rosa, los certámenes de belleza, las llamadas revistas femeninas, la cosificación de las modelos demasiado jóvenes, el papel de los medios de comunicación, la presión social con el consiguiente consumo de fármacos ansiolíticos, la mujer ante la política o la familia, son temas que trata con su peculiar estilo.

5. «Idiotizadas», de Moderna de Pueblo

Hay libros sobre el feminismo de todo tipo: ensayos, biografías, manuales… y también novelas gráficas. En los últimos años la ilustración está en alza, en parte gracias a las redes sociales, donde se dio a conocer Raquel Córcoles, para el gran público: Moderna de Pueblo.

En su libro «Idiotizadas» (Zenith, 2018) presenta a un grupo de chicas en el que cada una de ellas se identifica con un perfil. De esta forma se representan los rasgos más habituales en los círculos de amigas, pero además consigue «casar» cada personaje con una princesa de cuento. De esta forma, nos encontramos con Gordinieves: acomplejada por su físico, lo que la convierte en una persona insegura y tímida; la Sirenita ‘pescada’, que perdió su voz con tal de salir a la superficie para compartir su vida con el pescador; o Zorricienta, amiga alérgica a las relaciones.

A lo largo de la novela, Moderna cuenta cómo ha sido la vida de cada personaje, cómo es crecer según «la cruz» de cada una de ellas y sobre todo a reconocer las contradicciones de la sociedad como mujer: «bella y delgada estarás o nada en la vida conseguirás» o «si dejas tu cuerpo tocar en zorra te convertirás».

6. «Teoría King Kong», de Virginie Despentes

«Teoría King Kong» (Literatura Random House, 2018) es uno de los grandes libros de referencia del feminismo y de la teoría de género, un ensayo en el que Despentes habla desde su propia experiencia y sin tapujos ni concesiones sobre la prostitución, la violación, la represión del deseo, la maternidad y la pornografía.

«Escribo desde la fealdad, y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal folladas, las infollables, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica, pero también para los hombres que no tienen ganas de proteger, para los que querrían hacerlo pero no saben cómo, los que no son ambiciosos, ni competitivos, ni la tienen grande. Porque el ideal de la mujer blanca, seductora, que nos ponen delante de los ojos es posible incluso que no exista», dice uno de sus pasajes más famosos.

7. «La chica miedosa que fingía ser valiente muy mal», de Barbijaputa

Hasta aquí los ensayos y la historia. «La chica miedosa que fingía ser valiente muy mal» (Aguilar, 2016) es una novela muy ligera que habla de Bárbara, una chica entre los 20-30 años que llega a Madrid para empezar en el que parece que será el trabajo de su vida: azafata de vuelos.

A partir de ahí, cuenta como si fuésemos sus amigos como, poco a poco, todas las verdades universales que le contaron de pequeña no se mantienen en la realidad, o la desvirtualización del amor romántico: el Hombre Más Maravilloso del Mundo (EHMMDM) o El Que Tiene Que Llegar (EQTQL), debes estar atenta para no dejarlo ir o te quedarás sola el resto de tu vida. A lo largo del libro, la actualidad se intercala con flashbacks sobre su vida y mucho humor gracias a su amiga Lúa.

«Quizás el amarre que necesitamos va cambiando de nombre y de lugar. (…) Quizá el mundo está lleno de Lúas que son amarres, pero estos a su vez también necesitan otros puertos donde asentarse. Quizá a veces tenga que ser yo».

8. «Mamá desobediente», de Esther Vivas

«Una mirada feminista a la maternidad» es el subtítulo de la reciente publicación de Esther Vivas, «Mamá desobediente» (Capitán Swing, 2019). Desde su propia experiencia como madre, reflexiona acerca de debates en los que el feminismo actual pasa de soslayo: violencia obstétrica, infertilidad, bajas maternales y paternales, lactancia.... No hay tema que rodee a la maternidad y que no se toque en un libro que propone al feminismo desestigmatizar la maternidad y la crianza y abrir debates que no está teniendo, para no dejar fuera a una parte de la sociedad (la mayoría) que es madre.