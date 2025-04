«Las familias suelen tener un caos monumental de comidas, horarios y hábitos de alimentación»

Como madre de tres peques y mujer emprendedora, para María Marqués «el tiempo es oro, y sin planificación creo que nohabría sobrevivido. Y eso, es lo que me gusta enseñar a otras familias: con organización, se puede ». Consciente de que la maternidad es la mayor revolución que experimenta una mujer, «porque porque pone la vida patas arriba» , ella decidió fundar Mama Nutrición y Lactancia . «En cada una de mis maternidades he buscado respuesta a las miles de dudas que aparecían, y que no siempre he encontrado, porque la maternidad es muy bonita, pero también es complicada y solitaria ».

A raíz del nacimiento de mi tercer hijo, me sentía más madura y me lancé a la piscina para hacer realidad mi sueño. Así, Marqués aunó sus dos pasiones: nutrición y maternidad , y desde entonces acompaña a embarazadas y madres recientes a autocuidarse mediante una nutrición adecuada para ellas y sus peques en los primeros años, y en la organización de esa alimentación y el tiempo en la cocina. Además, las acompaña en el periodo de lactancia para que tengan la seguridad y confianza de amamantar como desean y puedan disfrutar de una maternidad plena.

¿Cuando un niño llega a casa, normalmente hay que cambiar la alimentación o la dieta que hasta ese momento se llevaba? Cosas que se hacen en este sentido y que no deberían hacerse…

A pesar de que la alimentación debería tomarse muy e n serio ya desde el momento en el que la pareja siente el deseo de tener un hijo, dado que tiene una importancia trascendental en la salud futura de ese bebé, lo habitual es que las familias empiecen a plantearse cambios o mejoras en la alimentación cuando el bebé inicia la alimentación complementaria. En este punto, me llegan muchas madres a consulta preocupadas porque quieren dar la mejor alimentación a su peque, que no le falte de nada y crezca sano.

Está fenomenal que las familias sientan el deseo de asegurar una nutrición óptima para su bebé, pero no avanzamos mucho si el bebé come estupendamente porque se le prepara un menú bien estructurado, pero en casa no hay una buena base y unos hábitos de alimentación correctos. No debemos olvidar que los niños aprenden por imitación y este caso, aprenden a comer viéndolo hacer al resto de la familia .

Otra situación casi opuesta, pero también muy habitual, es el miedo de las madres a ofrecer a los bebés y niños las mismas comidas que el resto de la familia, por si se atraganta, por si acaso no le va a gustar o por si come poca cantidad. Ante estas situaciones, debemos tener claro que el adulto está truncando el proceso de aprendizaje del niño. Este necesita experimentar con la comida para integrarla y aceptarla. Para ello, debemos darle la oportunidad de ver, oler, tocar y probar un alimento, y que se sienta uno más en la mesa y en la familia.

El primer año, o los primeros 1000 días, son especialmente importantes en cuanto a alimentación. ¿Crees que se cuidan lo suficiente?

Los primeros 1000 días de vida incluyen los 270 días del embarazo y los dos primeros años de vida del bebé. Se habla de este periodo como un periodo ventana, porque en función de cómo es la nutrición de la madre en el embarazo , si el bebé recibe lactancia materna o fórmula, o el tipo de alimentos que se incluyen durante la alimentación complementaria, tienen un impacto positivo o negativo en la programación de la salud del niño a corto, medio y largo plazo.

Además, los hábitos de alimentación junto a otros factores del ambiente como el tipo de parto, la toma de antibióticos, los contaminantes, el estrés, entre otros, son también determinantes de la composición de la microbiota y de la salud del bebé. Opino que si realmente se conociera la trascendencia que tienen los cuidados en el estilo de vida durante este periodo, las mujeres se cuidarían de otra manera durante el embarazo, y habría mayor promoción y apoyo a la lactancia materna (a pesar de la evidencia aplastante de la que disponemos de la superioridad de la leche materna frente a la fórmula).

La Organización Mundial de la Salud, declara que la base de una alimentación sana, correcta y equilibrada tiene su fundamento en la lactancia materna, exclusiva hasta los 6 primeros meses de vida, con otros alimentos hasta los dos años de edad y, después, hasta que la criatura y la madre lo deseen.

Queda mucho trabajo por hacer, empezando por la necesidad de actualización de los profesionales de la salud para dar recomendaciones basadas en la evidencia científica actual, de manera que las madres reciban apoyo e información unánime y en pro de la salud materno infantil. Y como profesionales, debemos difundir los beneficios de una alimentación saludable, completa y de calidad para mejorar la salud de las mujeres que deciden ser madres, y la de sus hijos.

María, con dos de sus hijas ABC

¿O en otros países se hace mejor?

Según el estudio COSI 'Iniciativa Europea de Vigilancia de la Obesidad Infantil' , España es el segundo país europeo con mayor tasa de exceso de peso en niños y niñas de 7-9 años, un dato preocupante, a nivel de salud pública. Por otro lado, en nuestro país, solo el 30% de los niños consume fruta a diario frente a otros países de Europa en los que más del 50% de los niños come frutas a diario.

En el caso del consumo de vegetales, España se encuentra en la cola de los países Europeos, con un porcentaje de niños que comen verduras a diario del 10%. Estos datos demuestran una clara desventaja de nuestro país frente al resto de Europa, en materia de educación alimentaria, y acentúa la necesidad de tomar medidas para mejorar la salud de nuestros niños.

Tiene que quedar claro que con una mejor alimentación, se evitarían muchas enfermedades.

Por supuesto, sin duda. Tal y como declara la OMS, «la nutrición está en primer plano como un determinante importante de enfermedades crónicas que puede ser modificado, y no cesa de crecer la evidencia científica en apoyo del criterio de que el tipo de dieta tiene una gran influencia, tanto positiva como negativa, en la salud a lo largo de la vida». Lo que es más importante, es que los cambios alimentarios no solo influyen en la salud del momento, sino que pueden determinar que una persona padezca o no enfermedades como cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes, en etapas posteriores de la vida.

Así que la herramienta más potente de prevención de salud es la educación alimentaria , haciendo hincapié en mujeres y hombres en edad fértil, para que desde el periodo pre-concepcional y el propio embarazo mejoren los hábitos de alimentación y sigan promoviendo unos hábitos saludables a sus hijos, ya desde las primeras edades.

La alimentación puede ser uno de los mayores caballos de batalla en el hogar… pero no cabe duda de que un buen asesoramiento puede evitar muchos problemas. ¿Es posible, como tú dices, vivir una maternidad nutrida y feliz y disfrutar de las comidas con los peques, tener un rato tranquilo en esos momentos, y no de lucha o enfrentamiento?

La maternidad es la mayor revolución que experimenta una mujer, porque pone la vida patas arriba. Y con el ritmo frenético que llevamos, pensar en cocinar y preparar platos diferentes, es un lujo al alcance de pocos. El tiempo es el mismo para todos, pero no todos lo aprovechamos de la misma manera. Disfrutar de más tiempo libre para ti, o para tus peques, es posible con una buena planificación y organización en la cocina. Como madre de tres peques y mujer emprendedora, el tiempo es oro, y sin planificación creo que no habría sobrevivido . Y eso, es lo que me gusta enseñar a otras familias: con organización, se puede.

Las familias con las que trabajo, suelen llegar con un caos monumental de comidas, horarios y malos hábitos de alimentación en el hogar. Improvisan lo que comen en el día a día, cuando quieren cocinar algo concreto les falta la mitad de los ingredientes y acaban tirando de algo rápido (y generalmente poco saludable), e invierten muchas horas en el súper y en la cocina, además del dolor de cabeza que supone estar pensando a diario qué cocinar y qué comer, y con unos resultados desalentadores. Pero cuando empezamos a poner orden, a planificar los menús semanales, a organizar la compra en base a ese menú, y a cocinar con antelación las comidas de la semana, se empieza ver luz al final del túnel.

Sienten que la familia se alimenta mejor, más sano, más variado, con lo que mejora la energía y vitalidad del día a día y encima dedican menos tiempo a la cocina, y ahorran dinero en la compra al dejar de comprar alimentos superfluos e innecesarios. Todo ventajas…

¿Cómo se organiza una lista de la compra eficiente?

Para organizar una lista de la compra eficiente, es necesario planificar el menú semanal con antelación. Porque no sirve de mucho abrir la nevera, revisar lo que hay y lo que no, si no sabemos lo que vamos a cocinar. Sin embargo, cuando tenemos claras las comidas de la semana y sabemos todos los alimentos e ingredientes que necesitamos, podemos preparar una lista inteligente, donde aseguramos comprar lo que vamos a utilizar.

Te recomiendo también que en la planificación de comidas, incluyas los desayunos, almuerzos y meriendas, porque son alimentos que también debes comprar, y planificarlos, te ayudará a ofrecer opciones más saludables a tus peques y al resto de la familia. Ten en cuenta que es tan importante la distribución de alimentos a lo largo del día como a lo largo de la semana, para asegurar variedad y riqueza nutricional en la alimentación.

Es interesante no hacer la compra con hambre, porque es más fácil que acabes llenando el carro de productos que sabes que no necesitas, pero se te antojan en ese momento. Otro truco que te puede ayudar a ahorrar tiempo a la hora de hacer la compra es organizar tu lista en función del establecimiento o los establecimientos a los que vas a acudir y así evitar largas maratones por los pasillos del súper.

¿Cuáles son los mayores errores de las familias en esto de la intendencia en casa? ¿La improvisación, quizás?

Efectivamente, te diría que la improvisación es la causa principal de una alimentación desequilibrada . Porque cuando improvisamos, vamos como pollo sin cabeza y así es complicado asegurar un reparto de alimentos equilibrado y ofrecer alimentos de calidad. Así que siempre, siempre, lo primero que debemos empezar a trabajar es la planificación.

Después vienen otros temas, como es la falta de ideas para preparar platos diferentes, o la falta de interés por la cocina. Pero se trata de males menores, que tienen fácil solución cuando se adaptan las recetas a la disposición y ritmo de vida de cada familia.