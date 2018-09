Familia «¡Pero si yo no tengo nada que contar!» Después de seis meses codo con codo, Antonia Oreja, de 89 años, tiene un libro «Memorias de la memoria» que cuenta su vida y que ha sido narrado por Carmen Gutiérrez, una voluntaria de la Fundación Lo Que de Verdad Importa

Laura Peraita

«¡Pero si yo no tengo nada que contar!», aseguró entre risas rebosantes de sorpresa e incredulidad Antonia Oreja, de 89 años, cuando le dijeron que querían escribir un libro sobre su vida. La propuesta llegó de la mano de Carmen Gutiérrez, voluntaria del proyecto «Tu historia de verdad importa», iniciativa de la Fundacion Lo que De Verdad Importa y la Fundación Telefónica. «Al final acepté —apunta con voz entrañable Antonia Oreja—. Estoy muy contenta de tener un libro, aunque mi vida ya me la sé yo muy bien y no he hecho otra cosa que trabajar, trabajar y trabajar», manifiesta de nuevo entre risas y con una mirada llena de vitalidad.

Carmen Gutiérrez quiso sumarse a este reto convencida de que su labor serviría para dotar de protagonismo a las personas mayores. Durante seis meses, esta voluntaria visitó cada semana a la protagonista del libro «Memorias de la memoria». «Es increíble que dijera que no tenía nada que contar. He abierto el baúl de sus recuerdos y descubierto, página a página, a una mujer muy luchadora, que quedó huérfana de padre desde los 8 años, que supo lo que es sobrevivir a una guerra, que tuvo a una madre que luchó sola para sacar adelante a la familia. Antonia, sin apenas percatarse o presumir de ello, es un ejemplo de superación, educada bajo el espíritu del sacrificio, la lucha, el trabajo y el esfuerzo. Son valores que, ahora, como narradora de su libro, los he incorporado a un primer plano de mi vida».

Esta voluntaria, trabajadora de Telefónica, siente un gran orgullo por haber participado en este proyecto y, sobre todo, por contribuir a poner en valor la vida de las personas mayores y fomentar el intercambio de experiencias entre generaciones distintas.

Precisamente «este es el objetivo de la iniciativa —añade Manuela Lacalle, directora de Voluntariado de la Fundación Lo Que De Verdad Importa—. Creemos que en nuestra sociedad hace falta fomentar un vínculo más estrecho entre los mayores y los jóvenes porque los mayores tienen una gran experiencia que aportar para enriquecer y facilitar la vida a las nuevas generaciones».

Se trata de la II edición de esta iniciativa. «En la primera se escribieron 10 libros como prueba piloto y en la que acabamos de celebrar hemos escrito 40 libros en Madrid y Bilbao. Para la próxima convocatoria están previstos 55 libros en Madrid, Bilbao, A Coruña y también Palestina», concluye Manuela Lacalle.