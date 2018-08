Vuelta al cole 2018 Descubre las becas y ayudas para este curso escolar Los plazos para solicitarlas varían desde el 27 de septiembre al 1 de octubre

Las becas y ayudas del Ministerio de Educación para este curso 2018-2019 ya pueden solicitarse. Se podrán beneficiar de ellas los estudiantes de Infantil, Primaria y Secundaria, además de los alumnos que cursen estudios postobligatorios.

Para los estudios de los niveles inferiores (Infantil, Primaria y Secundaria) están convocadas becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. Los requisitos son de carácter económico y general (acreditar la necesidad específica). El plazo para presentar la solicitud es hasta el 27 de septiembre. Además, para estos tres niveles de educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla, existen ayudas para sufragar el servicio de comedor y transporte escolar para alumnos matriculados en centros docentes públicos.

Las familias también se beneficiarán de ayudas para libros y material escolar en los niveles de Primaria y Secundaria, siempre que no disfruten de otra ayuda para la misma finalidad. En total, se convocan 387 ayudas para los alumnos matriculados en el CIDEAD y en centros docentes españoles en el exterior. En Ceuta y Melilla también se han convocado 6.070 ayudas en cada ciudad. Algunos de los requisitos son no estar repitiendo curso y pertenecer a una unidad familiar cuyos ingresos en 2017 no superen los umbrales de renta determinados. El plazo para solicitar esta ayuda acaba el 26 se septiembre.

Estudios postobligatorios

Los plazos también están abiertos para que los los estudiantes que cursen estudios postobligatorios puedan solicitar las becas de carácter general de este curso.

Así podrán solicitar estas ayudas los alumnos que no superen una determinada renta y/o patrimonio familiar, que cumplan unos determinados requisitos de aprovechamiento académico y se encuentren cursando Bachillerato, Formación Profesional de grado medio, superior y básica, Enseñanzas artísticas, deportivas, estudios religiosos y militares superiores, idiomas en escuelas oficiales.

La solicitud se deberá cumplimentar mediante el formulario accesible por vía telemática a través de la sede electrónica del Departamento en la dirección https://sede.educacion.gob.es en el apartado correspondiente a Trámites y Servicios o en la dirección electrónica www.mecd.gob.es.

Los plazos para presentar la solicitud se extenderán hasta el 1 de octubre de 2018, inclusive, para los estudiantes no universitarios.

La cuantía fija ligada a la residencia del estudiante durante el curso escolar será de 1.500 euros tanto para universitarios y no universitarios, mientras que la nueva cantidad fija ligada a la excelencia académica varía entre los 50 y 125 euros. La cuantía fija ligada a la renta del estudiante -universitarios y no universitarios- será de 1.600 euros.

La beca básica para estudiantes no universitarios será de 200 euros y la cuantía variable y distinta para los diferentes solicitantes resultará de la ponderación de la nota media del expediente del estudiante y de su renta familiar, cuyo importe mínimo será de 60 euros.