La reina Letizia y otras mujeres con corbata

Hemos pasado de hacer el nudo de corbata a los chicos, un gesto más machista que cariñoso para muchas, a anudarlo en nuestros trajes de chaqueta. Esta especie de soga fashion que la RAE califica como «especialmente masculina» es tendencia en los looks de mujer ( ... hay un centenar de ejemplos en los desfiles de esta temporada de primavera-verano 2025 y otros tantos en los de la que viene de otoño-invierno 2025) y aunque a la arriba firmante no le gustan mucho, no queda más remedio que hablar de ella.

La última en sumarse a esta moda ha sido la Reina Letizia, que ha vestido con su traje de raya diplomática (de la firma francesa Sandro) un lazo 'lavallière' anudado como si fuera una corbata, aunque en realidad es un pañuelo. El sorprendente, por inusual, guiño estilístico de Doña Letizia ha sido de lo más ingenioso, porque, además de sentarle bien, ha conseguido gracias al outfit dar más visibilidad a la 27 edición del Día de las enfermedades raras. La Reina Letizia con un traje de Sandro y el desfile de primavera-verano 2025 de Saint Laurent. GTRES y TAGWALK El juego entre lo masculino de las prendas y el peinado femenino de su Majestad me recuerda mucho a un look de desfile de primavera-verano 2025 de Saint Laurent. La modelo de la firma francesa se mueve por la pasarela con la melena suelta, tal y como ha hecho la soberana española por el escenario del acto celebrado en Oviedo. Ambas visten una chaqueta cruzada y anudada en el primer botón, como mandan las normas masculinas para este tipo de prendas. El reglamento dice que sólo se desabrocha cuando quien la viste se va a sentar, es entonces cuando se lleva abierta. Por eso la pose de Nicole Kidman es toda una incorrección. También es un error cómo mete los dedos pulgares en el bolsillo. Si nos fijamos en el look de desfile de Emporio Armani, correspondiente a la temporada otoño-invierno 2025, presentado hace unos días en Milán, vemos que el gesto quiere convertirse en precepto para las mujeres por repetitivo. Sin embargo, no es estiloso, al contrario, aparece desahogado, desgarbado y chulesco. Nicole Kidman con un traje de Saint Laurent en los Premios de la crítica y look de desfile de otoñño-invierno 2025 de Emporio Armani. GTRES y TAGWALK Llámenme clásica, casposa o rancia, pero prefiero la corrección de una chaqueta abotonada en el primer ojal y las manos tranquilitas, por fuera o completamente escondidas en los bolsillos. Tampoco puedo con el look de Laura Escanes en el front row del desfile de Yolancris durante la última convocatoria de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Entre las plumas diseminadas, la corbata, las transparencias y las mangas largas, el outfit es desquiciado y nada favorecedor. Desfile de otoño-invierno 2025 de dsquared2 y Laura Escanes en el front row de Yolancris. TAGWALK y GTRES Puestos a llamar la atención y a jugar a opuestos de manera radical, aquí les dejo un buen contraste y no el de Laura Escanes. La estampa para el recuerdo la encontramos en el desfile de otoño-invierno 2025 de dsquared2 en Milán. Hace menos de un mes, los gemelos Dean y Dan Caten celebraban 30 años de vida de su marca de moda y acudieron como inspiración estilística a iconos como Madonna o la famosa banda de rock Kiss. La disparidad entre pelo, make up, traje y plataformas es tan chocante como atractiva.

