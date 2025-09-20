La colección de Baro Lucas y la modelo África García, lo mejor de la pasarela de Madrid

La gran cita de la moda de autor en España, que celebra su 40º aniversario volviendo a destacar el talento y la creatividad con la entrega de dos de los galardones más prestigiosos para el sector de la moda en esta pasarela. Desde hace más de 25 años, L'Oréal Paris realiza la entrega del premio a la Mejor Colección de un diseñador y a la Mejor Modelo de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, galardones con los que la marca reconoce el trabajo que hay detrás de cada prenda, de cada look, además del talento de todos los equipos. De esta manera, contribuye a impulsar la industria de la moda y la belleza en España.

En un acto presentado por Alba Lago, Álvaro Lucas Santos (Tordesillas, Valladolid, 1993), director creativo de Baro Lucas, ha recogido el galardón que reconoce su trabajo y la gran labor que hace en el mundo de la moda. El diseñador que se disculpaba por los nervios ante el público asistente, agradecía a la organización el galardón, así como a todo su equipo de estilismo, imagen y comunicación, a su marido, familia y amigos: es un gran sueño y estoy muy agradecido con todos porque jamás pensé que llegaría tan lejos. Esto es mi sueño, es mi vida«, ha dicho el diseñador.

Desfile de Baro Lucas Gtres

Su marca presentaba en la jornada del viernes su colección, 'Tempus Fugit' una propuesta para mujer y hombre que «es una oda a la libertad estética, al juego entre colores y tejidos, a la aparente simplicidad y a las cosas hechas en casa», explicaba la marca. Entre las siluetas de su colección destacan los abrigos y trajes sastre, seña de identidad de la casa; ahora renovados gracias a la incorporación de bermudas, pantalones abombachados y tipo enagua; los vestidos longilíneos o abullonados y los caftanes ultra largos. La colección explora la gama cromática de los azules y amarillos, incorporando otros más vibrantes como el azul Klein y el naranja.

Por su parte, el galardón a la mejor maniquí de la edición 40º aniversario de la MBFWMadrid ha sido otorgado a África García, una modelo sevillana con bastantes tablas sobre las pasarelas, ya que ha desfilado para casas tan emblemáticas de lujo como Hermés o Alberta Ferreti.

«Para mí es todo un honor y estoy muy feliz», agradecía la modelo quien aprovechó la recogida del premio para enviar un agradecimiento especial a su agencia de modelos.

Estos reconocimientos refuerzan el papel de MBFWMadrid como el principal escenario de la moda española, impulsando tanto a diseñadores consolidados como a nuevas promesas, y posicionando a la capital como un referente en el calendario internacional de la moda.