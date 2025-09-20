De María Lafuente a Dolores Cortés y Ángel Schlesser, lo mejor de la última jornada de desfiles en MBFWMadrid

La Mercedes-Benz Fashion Week Madrid celebra hoy su cuarta jornada de diseñadores consagrados con los desfiles de siete creadores como María Lafuente, Fely Campo, Dolores Cortés o Malne. La entrega del Premio L´Oreal casi al final de la jornada será otro de los grandes momentos del día en el que se esperan cientos de asistentes en el pabellón 14.1 de Ifema (Madrid).

La última jornada es siempre una de las más esperadas, pues se pondrá el broche de oro con el tradicional premio L´Oreal París a Mejor colección y Mejor modelo de esta edición. Un cierre que en esta ocasión llevará a cabo Ángel Schlesser y en el que numerosos rostros conocidos ocuparán la primera fila como en los días anteriores donde famosas como Tamara Falcó, Paco León o el alcalde de Madrid han sido algunos de los rostros conocidos que han asistido mostrando su apoyo a la moda. El domingo, como es habitual, segará el turno de la jornada de nuevos talentos.

María Lafuente

La nueva propuesta de María Lafuente se llama 'ULLĀSA'. Una colección con una paleta cromática que va del blanco y el beige al mandarina, amarillo, verde, rosa y negro y en la que los tejidos cobran gran protagonismo. Tejidos como el Tencel certificado PEFC, algodón, lino, tul y encajes que dialogan con piezas de joyería de autor y detalles únicos de ganchillo artesanal creados junto a las Arte-Sanas de Madrid.

La innovación se convierte en la protagonista de la colección a través de materiales como el BioPeel, un biomaterial compostable a partir de naranjas amargas de Sevilla; la diseñadora incorpora además la lana merino impermeable y transpirable de Añino, innovación textil que une tradición y funcionalidad, y la tecnología limpia de Jeanologia, cuyos procesos en denim eliminan químicos agresivos y reducen la huella hídrica.

La primera década de Paloma Suárez

La nueva colección de Paloma Suárez celebra una década de evolución creativa y compromiso con su esencia. Inspirada en la silueta de su isla natal, La Palma, el logotipo —a menudo interpretado como un diamante o un corazón— se convierte en símbolo central de esta propuesta.

Como el diamante, la marca ha sido moldeada por años de presión, esfuerzo y transformación, hasta alcanzar su brillo y autenticidad únicos. Esta colección rinde homenaje a esa trayectoria, fusionando lujo, innovación y la energía volcánica que dio origen a la diseñadora", cuenta la marca. Cada pieza refleja exclusividad, historia y fuerza interior, adaptándose al contexto sociocultural actual sin perder su identidad. "Es un tributo a la perseverancia, la autenticidad y la pasión que han definido estos diez años de carrera, en los que la moda se convierte en un vehículo para contar historias con alma", explican.