El amarillo no da mal fario, según Rania de Jordania, Bella Hadid y Zoe Kravitz

Me he equivocado al escoger a Katy Perry con su maravilloso vestido de Khatie, pero luego he pensado que era una pena no mostrarlo en estas 'Puntadas con hilo'. Esta semana voy a hablar del color amarillo en todas sus variantes, desde ... el intenso limón al suave tipo mantequilla y he seleccionado la imagen de la cantante pensando que el body era de este tono, pero al ir a buscar el diseño en la web de la firma, he comprobado que era blanco. A punto he estado de no incluirlo. Sin embargo, aquí se queda porque es un look maravilloso. Clásico, pero refrescado y refrescante, para las que quieran acudir a códigos estéticos que recuerdan a la elegancia de Audrey Hepburn sin parecer que vas disfrazada. El peinado y maquillaje son claves, aunque el modelo se lleva la palma.

Katy Perry con vestido bicolor de Khatie, Rania de Jordania con el clásico tándem de blusa y falda larga y Bella Hadid, más mini y rockera en la presentación del perfume de Roger Vivier Eternal Roots de Orebella GTRES

Otro outfit clásico y estiloso es el que popularizó Rania de Jordania en la boda de los Reyes de España. El tándem de camisa y falda larga vuelve a la carga gracias a su Majestad, esta vez en versión de día y algodón, con el color amarillo como protagonista. El bolso es tono tabaco, al igual que el de Katy Perry y añade una dosis de refinamiento a ambos conjuntos. Los zapatos cumplen con el tono protagonista, como ocurre con el look de Bella Hadid, que combina su minivestido rock and roll con el modelo 'Lingback Viv' Canard' de Roger Vivier.

Confirmado entonces: el amarillo es tendencia este verano 2025 y seguirá pegando fuerte durante el otoño. Los desfiles muestran una variación de tonos que oscilan desde el más suave, creado por Gucci, al más vibrante, en manos de Givenchy, ahora bajo la dirección creativa de Sarah Burton. Saint Laurent prefiere el color mostaza y Tom Ford da brillo y potencia al traje de chaqueta.

Desfiles de otoño-invierno 2025 de Tom Ford, Saint Laurent, Givenchy y Gucci TAGWALK

Zoe Karvitz, que está de promoción en Londres para presentar junto aAustin Butler su película 'Caught Stealing', también viste de amarillo, pero en formato camisón. El outfit relajado coordina a la perfección con el pelo suelto y las bailarinas, en una puesta de escena que parece despreocupada e improvisada, aunque estoy segura de que no lo es.

En el rodaje de la nueva entrega de 'Emily en París' que va camino de convertirse en el 'Sexo en Nueva York' de la Generación Z, hemos visto a la protagonista (Lily Collins) junto a su compañera de reparto, Ashley Park, vestida del mismo tono que Kravitz, pero con un diseño mucho más emperifollado.

Lily Collins y Ashley Park en el rodaje de la nueva temporada de la serie 'Emily en París' y dos invitados al estreno en Nueva York de la comedia 'Take A Banana For The Ride' GTRES

Sea más vestido o más de andar por casa, más romántico o urbanita, el caso es que las prendas amarillas se imponen y siguen de moda en diseños de muy distinta índole. Como se ve en el estreno en Broadway del espectáculo'Take A Banana For The Ride' (Coge un plátano para el viaje) estrenado hace unos días en Nueva York y donde los invitados visten del mismo tono del cartel de la obra de Jeff Ross, quien sube al escenario para hablar de su vida en clave de comedia.

La invitada combina el amarillo fuerte con negro, mientras que su acompañante lo hace con una camiseta blanca que rescata de una de las mejores colaboraciones de Uniqlo con Warhol. También la serie de camisetas deKaws + Warhol son maravillosas, así que aprovecho esta tribuna para pedir a la firma japonesa que, por favor, vuelva a editar ambas.