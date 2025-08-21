Suscribete a
El amarillo no da mal fario, según Rania de Jordania, Bella Hadid y Zoe Kravitz

Puntadas con hilo

El color de moda que seguirá pegando fuerte este otoño en todas sus variantes tonales, se combina con bolsos camel y zapatos al tono

Todas las columnas de Inés Table

El amarillo no da mal fario, según Rania de Jordania, Bella Hadid y Zoe Kravitz

Inés Table

Me he equivocado al escoger a Katy Perry con su maravilloso vestido de Khatie, pero luego he pensado que era una pena no mostrarlo en estas 'Puntadas con hilo'. Esta semana voy a hablar del color amarillo en todas sus variantes, desde ... el intenso limón al suave tipo mantequilla y he seleccionado la imagen de la cantante pensando que el body era de este tono, pero al ir a buscar el diseño en la web de la firma, he comprobado que era blanco. A punto he estado de no incluirlo. Sin embargo, aquí se queda porque es un look maravilloso. Clásico, pero refrescado y refrescante, para las que quieran acudir a códigos estéticos que recuerdan a la elegancia de Audrey Hepburn sin parecer que vas disfrazada. El peinado y maquillaje son claves, aunque el modelo se lleva la palma.

