Yurena concede su primera entrevista cuatro días después de la muerte de su madre, Margarita Seisdedos

La pasada semana saltó la noticia de que la madre de Yurena, Margarita Seisdedos, había fallecido a los 91 años de edad tras una larga lucha contra el alzhéimer y el párkinson. Fue la propia cantante la encargada de anunciar la triste noticia a través de su perfil de Instagram. «Hoy mi vida ha estallado por los aires en millones de pedazos imposibles de recomponer. Mi alma y mi corazón se ha partido en millones de trozos. Hoy me siento morir. Mi luz, mi Estrella, mi vida, mi ángel, mi reina, mi aliento, eso has sido para mi mamá , desde que nací hasta tu último aliento. Siempre permanecerás en mi alma y en mi corazón, hasta mi último suspiro en esta vida. Nada volverá a ser igual, estoy totalmente rota, y nada podrá recomponer las piezas de mi vida. Te he querido, te quiero y te querré con toda mi alma, más que a mi propia vida, hasta el final de mis dias. Hubiera dado mi vida por salvar la tuya. Has sido la mejor mamá del mundo y estoy orgullosa de ti hasta el infinito», escribió entonces junto a una tierna imagen de su madre.

Margarita siempre ha estado al lado de su hija tanto en los buenos como en los malos momentos, la ha defendido ante todo y todos e incluso confesó en una ocasión que dormía con ella. Se hizo famosa por el ladrillo que llevaba en el bolso cuando pegaba a Arlequín, uno de los enemigos de su hija.

Ayer por la noche, tan solo cuatro días después del fallecimiento de su madre, Yurena se sentaba en el plató de «Sábado Deluxe» para hablar sobre su situación actual y hacerle un pequeño homenaje. «Mi madre se ha llevado mi vida», comenzó explicando. «Cuando me vine a Madrid dejó a su marido y su vida por venir conmigo. Ha sido la mejor madre del mundo, siempre se ha dejado la piel por mí». La cantante aseguró que a pesar de que han pasado casi una semana, «hay momentos en los que no me puedo creer que no esté nunca más a mi lado. Llevaba seis años con alzheimer, no reconocía a nadie. Yo veía que se iba deteriorando poco a poco».

Además ha querido agradecer los gestos de cariño que ha recibido estos días, en especial el de Isabel Pantoja: «Nunca he tenido el placer de coincidir con la Pantoja, pero el gesto que ha tenido conmigo me ha parecido muy bonito», y ha aprovechado para arremeter contra Alaska y Mario Vaquerizo, a los que consideraba sus amigos: «Una de las cosas que más me ha dolido es no haber recibido ningún mensaje de Mario y Alaska».