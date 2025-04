Virgina Giuffre, presunta víctima del Príncipe Andrés, denuncia amenazas de muerte: «No me voy a suicidar» La estadounidense concedió hace unos días una entrevista a la BBC para hablar de todos los abusos del hijo de Isabel II y del pedófilo Jeffrey Epstein

Hace tan solo unos días Virginia Giuffre concedía su primera entrevista en televisión para denunciar los supuestos abusos a los que fue sometida por parte del Príncipe Andrés cuando era menor de edad y del pedófilo Jeffrey Epstein. Aseguró durante su intervención en la BBC que fue obligada a mantener relaciones con el hijo de la Reina Isabel II y que fue algo que «no duró mucho» y «desagradable». «Sabe lo que pasó. Yo sé lo que pasó y solo uno de nosotros está diciendo la verdad, y sé que soy yo», decía muy tajante.

La propia Giuffre, días después de la entrevista, ha denunciado a través de las redes sociales amenazas de muerte . La estadounidense ha querido dejar claro en su mensaje que no tiene ninguna intención de suicidarse por si algún día le llegase a suceder algo. «Quiero dejar constancia pública de que de ninguna manera o forma me voy a suicidar. Le he hecho saber a mi terapeuta y a mi médico general», dice.

En el caso de que así le sucediese, Giuffre ha pedido que protejan a su familia: «Si me pasa algo, por el bien de mi familia, no dejéis que esto se acabe y ayudadme a protegerles . Mucha gente mala quiere verme abandonar».

Tras recibir varios mensajes de apoyo, Giuffre ha proseguido: «En respuesta a la sobrecogedora cantidad de apoyo que he recibido, quiero dar un gran agradecimiento a todo el mundo que se ha mantenido a mi lado luchando por nuestros hijos y por tener un futuro más seguro. El FBI me ha informado que ha habido una creíble amenaza de muerte contra mí».

Respuesta de Buckingham

Desde los primeros rumores, el Palacio de Buckingham se ha mantenido muy tajante, negando en todo momento tales acusaciones. Sin embargo también ha admitido el error de juicio del Príncipe Andrés al asociarse con Jeffrey Epstein.

«El duque de York lamenta inequívocamente su asociación mal juzgada con Epstein . Su suicidio dejó muchas preguntas sin respuesta, particularmente para sus víctimas. El duque simpatiza profundamente con aquellos afectados que desean cerrar la etapa. Es su esperanza que, con el tiempo, puedan reconstruir sus vidas. El duque está dispuesto a ayudar con cualquier investigación si fuera necesario», decía el último comunicado emitido tras la entrevista de Virginia Giuffre.