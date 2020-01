Así fue el vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas de 2020 La madrileña volvió a generar una gran expectación en torno al vestido con el que daría la bienvenida al nuevo año

La Nochevieja es tradición, familia y, desde hace unos años, también el vestido de Cristina Pedroche. Conforme se acerca el 31 de diciembre, la expectación que genera la madrileña en torno a su vestimenta para despedir el año es máxima. Las miradas de buena parte de España volvieron a estar sobre ella.

Cuando quedaban apenas dos días para la esperada fecha, la presentadora comenzó a despertar la curiosidad al pasearse supuestamente desnuda por la Puerta del Sol. También ha contribuido su marido, Daviz Muñoz, que colgó en las redes unas fotografías con los vestidos que lució Pedroche en las anteriores ediciones.

Llegaba uno de los grandes momentos de la noche. Acompañada por Alberto Chicote, Cristina Pedroche comparecía cubierta con un abrigo largo. Eran las 23.55 de la noche y el vestido de Cristina Pedroche se daba a conocer a España.

El vestido de este año es obra del artista Jacinto de Manuel. El dorado, el negro en la seda y los mitones han sido los acompañantes de Cristina Pedroche para dar la bienvenida al 2020.

«Con esta escultura siento que me puedo comer el mundo, que soy invencible e imparable. Me siento más poderosa que nunca y muy orgullosa de todo mi equipo que me han ayudado para brillar así y que han hecho posible que este sueño se haya hecho realidad», ha afirmado Pedroche al mostrar su vestido en Nochevieja.