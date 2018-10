Twitter La durísima carta viral de una fan a Aitana: «En vez de comerte el mundo puede que él te coma a ti» «Cruzas el charco corriendo cuando aún no has aprendido a caminar», le espeta su seguidora

Aitana Ocaña, la exconcursante de Operación Triunfo e icono juvenil, se encuentra en el punto de mira para bien o para mal. La joven se ha lanzado al mundo literario con «La tinta de mis ojos», un libro de poemas con ilustraciones, que pensaba que le iba a dar enormes alegrías sin embargo la realidad ha sido muy diferente.

Desde el primer momento la cantante ha sido criticada por escribir un libro en vez de dedicarse en cuerpo y alma a la canción, que es por lo que se hizo famosa. También ha sido señalada después de la acusación de plagio por una de las ilustraciones que ella misma había realizado.

Tras esto, sus seguidores están un poco decepcionados con la que fue su preferida en el concurso de canto. Una de sus fans ha decidido tomar cartas en el asunto y escribir una dilapidadora carta a Aitana a través de su perfil de Twitter, que se ha convertido en vira con más de 3.000 retuits y 9.000 likes. La carta dice así:

«No entiendo nada Aitana, me da miedo y tristeza lo que estás haciendo. Temo que el rascacielos que quieres construir se caiga por empezarlo por el tejado y no por los cimientos. Decías que saldría tarde [su disco] porque querías ir despacio y que de momento no harías remix ni colab. Ahora resulta que sacas disco partido en 2 para obtener doble beneficio, con remix y una colaboración forzada que busca darte fama y subir seguidores pero no CALIDAD», y continúa: «Musicalmente Lele no te aportada NADA, te resta (y la entrevista donde dice que es tu amiga pero no sabe tu nombre es bochornosa). Cruzas el charco corriendo cuando aún no has aprendido a caminar», y le aconseja: «Ten cuidado porque en vez de comerte el mundo puede que el mundo te coma a ti. No seas una marioneta. Corta los hilos, fórmate, aprende, empápate de conocimientos, TRABAJA duro para conseguir las cosas por méritos propios… y ahí sí que podrás con todo, la recompensa se saborea mejor».