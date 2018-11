Traiciones, celos y peleas: la historia que oculta el tardío regreso de las Spice Girls El quinteto que se convirtió en uno de los grupos más famosos de los años 90 ha anunciado una nueva gira después de once años de su disolución

Prodigaban una y otra vez que la amistad nunca termina, como la letra de su canción más famosa, «Wannabe», pero en su caso, la lealtad y el cariño se perdió por el camino. Perduró hasta que el grupo se disolvió por completo en 2012 tras su última actuación en los Juegos Olímpicos de Londres, aunque su decadencia comenzó en 1998 después de que Geri Halliwell abandonase las Spice Girls.

Once años después, uno de los grupos de pop más famosos de los 90 ha decidido regresar por todo lo alto con una nueva gira por Reino Unido este verano, que anunciaron a bombo y platillo este lunes con gran alegría. Eso sí, la Spice «posh», como así se conoce a Victoria Beckham, ha descartado unirse al proyecto.

Pero este regreso no ha sido nada fácil, más bien una tarea bastante ardua. Las rencillas de Mel B, Mel C, Emma Bunton y Geri Halliwell con la mujer de David Beckham y su exmánager, Simon Fuller, han sido una constante. No le perdonan que se retirara de la gira en febrero cuando ya estaba casi todo listo.

Se reunieron todas con Fuller en la casa de Geri para hablar de los pormenores. Solo quedaba resolver unos problemas de derechos, como reconoció el exmánager. «Firmaron varios documentos legales, y lo siguiente que conocieron fue que Victoria lanzó una colección de camisetas de las Spice Girls y él anunció una película animada del grupo», cuenta Alison Boshoff en el «Daily Mail». Poco después, la mujer del exfutbolista dijo que no iría de gira, lo que aumentó la tensión con ella, sobre todo por parte de Mel B.

Ambas han mantenido tensiones desde hace años y han sido las que más han divido el grupo. De hecho, no es un secreto que crea que la esposa de David Beckham no tenga mucho talento musical, al igual que esta piensa que Mel B es algo ruda y tosca. Los celos entre ellas siempre han estado muy presentes y ni que decir tiene que tienen dos personalidades totalmente opuestas que, la fama y el auge del momento del grupo, hizo que conviviesen durante algún tiempo.

La diseñadora no perdona que le apagasen el micrófono durante varios conciertos para evitar que su voz estropease la de las demás integrantes del grupo. «Se sintió humillada», agrega la fuente. En 2007, Mel B y Victoria dejaron de hablarse dos años por culpa de la negativa de esta última a prestarle ropa de su firma para un programa de televisión. El resto de sus compañeras sentían celos por la fama que había adquirido por aquellos años Beckham en Reino Unido. Los egos de todas habían crecido en exceso y cada una iba por su lado con su propio séquito.

Pese a todo y ante el anuncio del regreso, Beckham intentó hacer de tripas corazón este lunes y dio la enhorabuena al grupo por la noticia, deseando todo lo mejor a sus excompañeras a través de un mensaje en Instagram. «Hoy es un día muy especial para las chicas porque anuncian su primer tour desde que cantamos juntas en 2012. No me uniré a ellas en la gira de nuevo pero ser parte de las Spice Girls fue una parte enormemente importante de mi vida y les deseo mucho amor y diversión en su regreso a las giras el año que viene. Sé que harán un espectáculo increíble y los fantásticos fans, del pasado y del presente, van a pasarlo realmente bien», escribe Beckham en su red social.

Suculenta suma de dinero

Los intentos de regreso del grupo han sido una constante en los últimos años. La que más ha intentado su vuelta ha sido Mel B por sus problemas económicos, que despilfarró su fortuna de 38 millones de libras en caprichos extravagantes. Tampoco ha ayudado sus excesos y su adicción a las drogas y al sexo ni su divorcio con Stephen Belafonte. Se comenta que esta nueva gira podría aportar a cada una ocho millones de libras, lo que podría solucionar parte de su precaria situación.

Unos problemas que no tiene Victoria Beckham. Con una fortuna personal de 240 millones de libras, como asegura el «Daily Mail», la diseñadora no necesita regresar a esa vida. Está muy centrada en su firma de ropa, aunque dé pérdidas desde el año 2008.