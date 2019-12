La tormentosa historia de amor de Patxi Andión y Amparo Muñoz Lo suyo fue amor a primera vista pero con la misma fugacidad con la que cupido les bendijo, también les separó

Patxi Andión y Amparo Muñoz se convirtieron en una de las parejas más famosas de los años 70. Tuvieron un amor fugaz pero de lo más turbulento desde que se conocieron en 1976 en el rodaje de «La otra alcoba» de Eloy de la Iglesia. Lo suyo fue amor a primera vista pero con la misma fugacidad con la que cupido les bendijo, también les separó.

El cantautor vasco, fallecido este miércoles en un accidente de tráfico en Soria a los 72 años, y la actriz y miss Universo en 1974 se desposaron tres meses más tarde ante la atenta mirada de 5.000 invitados en la ermita de Nuestra Señora de Andión, en Andorra. Fue la gran boda del año.

Amparo Muñoz, fallecida en 2011, no tardó en quedarse embarazada de un bebé que terminaría perdiendo a los cuatro meses. Dejó a la actriz sumida en una profunda depresión, lo que terminó afectando al matrimonio. Las dicusiones y las rupturas se convirtieron en la tónica general de la relación. Aunque se divorciaron en 1983, el matrimonio tan solo duró 14 meses.

Andión y Muñoz, durante su enlace en 1976 - EFE

Terminaron como el rosario de la aurora. Prueba de ello fueron las palabras que la reina del destape le dedidcaba en sus memorias años más tarde. «Pisoteó todas mis ilusiones», «convirtió la convivencia en un infierno» y «es mi experiencia con él, no trato de insultarle ni de fastidiarle, pero no puedo hablar bien de él, no sería sincera. Creo que mi matrimonio con él y la posterior ruptura son la clave de muchos errores que he cometido después» fueron las frases que le dedicaba Amparo Muñoz a Andión en su biografía, «La vida es el precio». A Muñoz le faltó algo de fortuna en el amor. Andión no fue su única mala experiencia. Su segundo marido, Flavio Labarca, la metió en el mundo de las drogas y su novio Daniel no tardó en salir corriendo cuando se enteró de que estaba muy enferma, como así dejó reflejado en sus memorias. El tercer matrimonio de la miss con Víctor Santiago Rubio Guijarro tambien pasó sin pena ni gloria. Otros hombres de su vida fueron Máximo Valverde, Elías Querejeta y Antonio Flores.

Andión tampoco hablaba con ilusión de Muñoz: «Decidí casarme con una persona con la que entendí que se podía iniciar un proyecto de vida que, efectivamente, rápidamente se descubrió que no, porque en catorce meses de matrimonio nos separamos cuatro veces».