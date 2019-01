El tenso reencuentro entre Paula Echevarría y su exsuegro, Gervasio Bustamante El padre del artista no terminó la relación con su exnuera de la mejor forma posible

A pesar de que el exmatrimonio formado por Paula Echevarría y David Bustamante ha supera ya su ruptura y cada uno ha rehecho su vida, han vivido unos años muy complicados. A pesar de que la pareja se empeñaba en mostrar la mejor de sus sonrisas de cara a los medios, las cosas de puertas para adentro no eran igual de buenas. De hecho se especuló que podría haberse dado alguna situación incómoda entre ambas familias, lejos de las cámaras, a lo que Gervasio, el padre de David Bustamante, fue de lo más tajante en cuanto a su respuesta: «Sabéis de sobra que es mentira, solo cantamos y disfrutamos, así que por favor no contéis mentiras. No decís más que tonterías y cosas que no tienen sentido», zanjaba, algo enfadado con los medios de comunicación.

Aún así parece que el padre del artista conocido como «Tito» no terminó la relación con su exnuera de la mejor forma, tal y como se ha podido ver esta semana cuando fue a recoger a su hija Daniella, hija del cantante y la actriz, a casa de Echevarría. En las imágenes captadas por los paparazzi se ven como Gervasio prefirió no entrar en la casa y tampoco saludó a la actriz, se limitó a esperar a su nieta en la lejanía.

Sin embargo, el padre del cantante terminó acercándose a la puerta de la vivienda donde cruzó un par de frases con la que fuera la mujer de su hijo. Una actuación que reafirma la mala relación que existe entre ambos.