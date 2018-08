«Sálvame»: María Lapiedra siembra la duda sobre su posible embarazo La colaboradora ha explicado en «Cazamariposas» que hace dos meses dejó de tomar medidas anticonceptivas y que tanto ella como Gustavo González tienen la ilusión de ampliar la familia

ABC

Actualizado: 09/08/2018 09:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las vacaciones de María Lapiedra y Gustavo González podrían terminar con sorpresa. La pareja está disfrutando de su primer viaje juntos sin miedo a las cámaras y para ello han elegido Ibiza. En la isla pitiusa están disfrutando de unos días de asueto mientras celebran el punto y final de sus anteriores matrimonios.

De lo más acaramelados y felices, los colaboradores de «Sálvame» han compartido en las redes sociales diversas imágenes de su viaje. Una felicidad que podría responder a un motivo muy concreto: el posible embarazo de Lapiedra.

Según desvelaba la propia María en el programa «Cazamariposas», podría estar esperando su primer hijo junto a Gustavo. Un bebé que ambos esperan con mucha ilusión, ya que entre sus planes está tener un hijo antes de contraer matrimonio.

«Fui al Deluxe a contar que por San Juan me había quitado el DIU y todavía no me ha venido la regla», explicó Lapiedra en el programa de María Patiño. La exconcursante de «Supervivientes» tiene otras dos hijas, fruto de su matrimonio con Mark Hamilton, y según las pruebas médicas no tendría problemas en quedarse embarazada de nuevo.

«No estamos tomando precauciones y nos apetece quedarnos, es algo que hemos hablado. Me esperaré un par de semanas para hacerme el test y la primera persona a la qeu llamaré es Gustavo, que es al que más ilusión le va a hacer», añadió la catalana.