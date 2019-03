Sálvame Kiko Hernández ataca a María José Campanario en su peor momento El colaborador no ha tenido tregua en su guerra personal con la odontóloga

ABC Madrid Actualizado: 06/03/2019 16:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

María José Campanario interpuso una demanda a Kiko Hernéndez, demandado por desvelar detalles de la enfermedad que padece: fibromialgia. En un principio, el colaborador salió victorioso porque la mujer del torero habría participado en la comercialización de su enfermedad. Pero, pese a todo, días más tarde un agente judicial se personó en su casa y le comunicó que tenía diez días para pagar las costas del juicio y el procurador.

Sin embargo la odontóloga no se conformó con la decisión del juez y decidió recurrir. Y la semana pasada, la revista del corazón «Semana» publicó que Campanario habría ganado esta segunda batalla. Según informó el medio citado, el colaborador debería indemnizarle a la mujer de Jesulín de Ubrique con unos 50.000 euros que exigían los abogados de esta.

Esta semana María José Campanario sufrió de nuevo una recaída. La mujer del diestro sufre una enfermedad de la que todavía no se ha encontrado cura, y tuvo que ser ingresada en el hospital de Villamartín, en Cádiz, donde necesitó silla de ruedas para moverse dentro del centro médico.

Contraataque

Sin embargo Kiko Hernández no ha tenido tregua en su guerra personal con la odontóloga: «Ha salido en todas partes que me ha ganado un juicio, ¿qué juicio me ha ganado?. También te advierto, aunque yo lo dejaría ahí, que otras instancias me dicen que vamos a llegar hasta el final, aquí en Madrid. De momento, vete pagándome los 3.000€ que me debes», ha dicho Kiko en «Sálvame». «Les cuento lo que me ha ganado. Vamos a juicio, primera instancia. Allí, en el juzgado de Jerez, todo el mundo conocía a Campanario y a su marido el torero, que si una barbacoa… yo flipando», y añadía: «El juez dijo que esta señora había vendido su enfermedad y que nosotros no habíamos hecho nada malo. Me pedía 50.000€. María José recurrió y la justicia, los mismos que iban a la barbacoa, dicen que ahora sí que tiene razón, pero que en vez de pagarle 50.000€ le tengo que pagar 2.000. Además la justicia la condena a pagar la costas. Por lo tanto, María José, me debes todavía 3.000€ así que vete pagando».

Por su parte Campanario, ha contado el reportero del programa José Antonio León, va con un antifaz para que no le dé la luz y está en una habitación en penumbra y sin ruido para no alterarse y ha asegurado que ha pedido la suspensión del juicio.