«Sábado Deluxe» El motivo del enfado de María Teresa Campos con Jorge Javier Vázquez El presentador bromeaba con que la presentadora se había ganado el cielo por estar confinada con Terelu, algo que a pesar del tono de broma no sentaba muy bien

ABC Madrid Actualizado: 10/05/2020 17:30h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

María Teresa Campos se ha vuelto a enfadar con Jorge Javier Vázquez, y en esta ocasión no ha dudado en entrar por teléfono a «Sábado Deluxe» para mostrar así descontento y defender a su hija Terelu Campos.

El presentador bromeaba con que María Teresa se había ganado el cielo por estar confinada con Terelu, algo que a pesar del tono de broma no sentaba muy bien a la veterana presentadora y a través de una llamada telefónica defendía: «No me hace mucha gracia, pero en fin, no me hace ninguna gracia», comenzaba María Teresa, que aseguraba: «No hay mejor persona que una pueda encontrar para confinarse con ella que mi hija Terelu, mi hija me ha cuidado que no te puedes ni imaginar», sentenciaba.

Ante las risas de Jorge Javier por el enfado de su compañera, la presentadora defendía: «Me ha tenido como una reina». Y es que madre e hija han estado juntas en la casa de Terelu, donde se han hecho compañía, jugado a la carta y desde donde han aplaudido la labor de los sanitarios.

«Si hubiese estado sola me hubiese dado una paranoia, pero he estado muy bien cuidado. He disfrutado mucho de la perrita, de Lula, venía siempre detrás de mí. Por la tarde jugaba con Terelu a las cartas y luego salíamos a aplaudir todos los días. Considero que soy una privilegiada», ha explicado María Teresa.

Sin embargo, la matriarca de las Campos ha tenido que volver a su casa, ya que Terelu se encuentra en plena mudanza de la que era su residencia hasta que la puso a la venta. «Terelu, tiene que hacer la mudanza y yo ya me he venido a mi casa, estoy con mi nieta Carmen», ha asegurado María Teresa, algo que muchos espectadores han criticado porque aseguran que es saltarse el confinamiento.

Y mientras María Teresa está al lado de la hija de Carmen Borrego, habla de cómo se encuentra la pequeña de sus hijas tras asegurar que ha pasado el COVID-19: « Me llevé un disgusto grande pero ya lo tengo superado porque está bien dentro de lo que cabe que te da, esto que nos aterroriza a todos, pero sé que Carmen está bien», asegura.