Así es Pablo Ibáñez, el desconocido novio de Ona Carbonell El exgimnasta acompaña siempre que pueda a la nadadora en sus viajes, con la que lleva una década, aunque siempre se mantiene en un segundo plano

Fue en 2016 cuando Ona Carbonell (28 años) posó por primera vez con su novio, Pablo Ibáñez, en la alfombra roja de la Gala del Día Mundial de la Infancia que organiza la plataforma solidaria Do It For Them! en favor de la Fundación Vicente Ferrer. Pocos son los datos que se conocen sobre este gimnasta, al que no le gusta hacerse notar, excepto en los actos solidarios.

Sus caminos se cruzaron en el centro de alto rendimiento de Sant Cugat (CAR) cuando él era gimnasta en la Selección, aunque poco después Ibáñez lo dejó y ella emprendió su camino como nadadora en el equipo olímpico.

Como la propia Carbonell confesó, sus agendas son complicadas, pero siempre que puede Ibáñez acompaña a la deportista en sus viajes. «Saber que Pablo está ahí me ayuda y cuando no puede por email», decía en su momento. Que haya sido un gimnasta de élite ha ayudado a entender la apretada agenda de la catalana que se pasa ocho horas diarias en el agua.

Aunque llevan más de una década juntos, por el momento no ha pesado en pasar por la vicaría para darse el «sí, quiero», algo que no descarta. «Algún día llegará, pero de momento Carpe Diem», ha confesado recientemente Carbonell. Tampoco desechan la idea de convertirse en padres: «Todavía me queda mucho por aprender y disfrutar del deporte y de la sincro».

No solo comparten su pasión por el deporte, también su amor por los animales. Tienen dos perros de acogida a los que adoran y, siempre que pueden, se llevan de escapada a la nieve o a cualquier otros sitio para que disfruten.

