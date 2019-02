Ana Obregón arremete contra Telecinco: «En estos momentos tan difíciles, no voy a consentir esa falta de respeto» «Recibo una llamada diciendo que tienen un vídeo escandaloso. El director del programa que haciendo caso omiso de la verdad insinúa una situación bochornosa en su emisión el sábado para ganar audiencia»

ABC

Madrid Actualizado: 05/02/2019 17:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Ana Obregón, furiosa por un bochornoso altercado en una tienda

A Ana Obregón le suele dar igual lo que opinen los demás sobre ella, pero lo que le sucedió la pasada tarde del viernes sí que le afectó. Mientras se encontraba de tiendas por una de las calles de Barcelona, al salir por los arcos de seguridad de una de las tiendas en las que había comprado, pitó. Una de las dependientas le tuvo que quitar la bolsa para comprobar que si madre de Álex Lequio se había llevado algo sin pasar por caja, como así se puede comprobar en las imágenes que el programa «Socialité» publicó.

Una situación que provocó la ira de la actriz. Según la reportera del espacio de Telecinco, Obregón estaba «furiosa» ya que desconocía por completo que unas cámaras la estuviesen grabando. «Es una situación un poco incómoda y vergonzosa que justo te pillen saliendo de una tienda y suenen todas las alarmas», explicó la trabajadora. Tras el registro previo de la dependienta, Obregón regresó al interior del establecimiento para que le quitasen la alarma que se habían dejado puesta en una de las prendas que había comprado. Aunque todo quedó en un susto, lo cierto es que para Ana Obregón fue un momento bastante incómodo.

Socialité

Contraataca

Después de cuatro días, la bióloga ha decidido responder a través de su perfil de Instagram. «La semana pasada después de estar siete horas en el hospital con mi hijo me fui a pasear sola por Paseo de Gracia y entré a comprar en una tienda. Como le puede pasar a cualquiera, la dependienta que era encantadora, se dejó la alarma puesta. A mi en particular la situación me hizo mucha gracia. Recibo una llamada de Telecinco diciendo que tienen un vídeo escandaloso. No solo les aclaro la situación, sino que me pongo en contacto con la tienda y hablo con la dependienta. Esta conversación que vais a escuchar se la mande al director del programa que haciendo caso omiso de la verdad insinúa una situación bochornosa en su emisión el sábado para ganar audiencia. Varias revistas y periódicos se han hecho eco confirmando una situación escandalosa, bochornosa y lo que es peor, ¡que me lo había llevado sin pagar! En estos momentos difíciles y de tanto dolor en mi vida, no voy a consentir esa falta de respeto y de humanidad».