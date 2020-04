Naomi Campbell revela que solo come una vez al día para mantener su físico La modelo inglesa confiesa que los domingos hace alguna excepción con sus dulces preferidos

Tener el cuerpazo de una modelo no es nada fácil. Además de los genes y la altura necesaria, hay que seguir unas rutinas muy exigentes en cuanto a dieta y ejercicio. Sin embargo, muchas veces esos hábitos no son sanos. Es el caso de Naomi Campbell (49 años) que ha revelado que solo come una vez al día para mantener su físico.

«Solo almuerzo, realmente solo como una vez al día», ha asegurado la modelo inglesa a The Sun. El domingo es el día que hace una excepción, el «día del regalo», como así lo llama. Lo dedica a hacer sus pasteles y otros postres preferidos, eso sí sin utilizar lácteos.

No tiene mucha lógica ni es sano que coma una vez al día, aunque no es lo peor que ha hecho. Cuando desfilaba, había días en los que no comía absolutamente nada para poder pasearse por la pasarela. Asegura también que no siempre sigue su «plan». Hay días en los que decide ayunar, solo toma agua y algún zumo.

«Nunca está planeado. Podría ser un día, podrían ser dos días a la semana. Es justo cuando tengo ganas de hacerlo», cuenta Naomi Campbell. La dieta no es lo único que lleva a rajatabla. La modelo hace diariamente mucho ejercicio junto a sus entrenadores físicos: Chase Weber, Joe Holder o Courtney Fearon.

Entre sus ejercicios favoritos están el de saltar a la comba, aunque con una goma entre sus piernas, levantar barras con pesas, sentadillas y ejercicios con pelota.