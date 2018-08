María José Cantudo, víctima de una estafa inmobiliaria que podría dejarla en la ruina La vedette ha interpuesto ya dos querellas ante el supuesto engaño del que ha sido víctima, pero por el momento ni confirma ni desmiente que vaya a perder sus viviendas, sobre las que corren todo tipo de rumores

ABC

¿Qué está pasando con las finanzas de María José Cantudo? En los últimos días, diversos rumores han rodeado a la vedette respecto a la posible pérdida de sus inmuebles, su deshaucio y su ruina. La protagonista de la historia no parece dispuesta a aclarar nada del asunto, y son sus más cercanos quienes intentan explicar qué esta pasando.

Según la revista «Lecturas», Cantudo habría sido víctima de una estafa inmobiliaria por la que ya ha interpuesto dos querellas, la última esta misma semana. Una noticia que se entremezcla con los impagos a los que la vedette estaría haciendo frente tras rehipotecar su piso en la calle Serrano de Madrid para comprarse un palace en la calle Mayor. Cantudo estaría atravesando grandes dificultades económicas que, según el programa de La 1 «Amigas y conocidas», podría terminar con su deshaucio.

Unas informaciones que chocan frontalmente con las del programa «Socialité», donde aseguran que no solo no va a perder sus propiedades en Madrid, sino que todos los fines de semana visita a su madre en otra casa de su propiedad que se encuentra en Andújar (Jaén). Y para rizar todavía más el rizo, los vecinos del inmueble de la calle Serrano donde Cantudo posee un piso aseguran que vendió «hace mucho» la propiedad, por lo que en realidad solo tendría en su haber la casa andaluza y el palace de la calle Mayor.

Todo un embrollo del que María José no quiere sacar a los medios. La actriz ha puesto el asunto en manos de sus abogados y no quiere aclarar cuál es su situación, aunque si en algo coinciden tanto los dos programas televisivos como la revista es que, de no prosperar sus querellas, podría quedarse sin ninguna de sus propiedades.