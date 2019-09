Maluma rompe a llorar tras cumplir su sueño de tener un avión privado El cantante ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram en el que aparece junto a sus padres recibiendo su lujoso jet

Maluma (25 años) ha conseguido conquistar el mundo con sus himnos urbanos después de años de rechazo. Se ha convertido en una estrella de la escena musical tras dejar el fútbol a los 16 años. Ahora, convertido en un ídolo de masas y codiciado por millones de mujeres, el cantante hace alardes de lo que ha conquistado y de lo que se puede permitir comprar, como un jet privado.

El artista ha decidido darse un caprichito y adquirir un lujoso avión, Royalty Air, como así ha compartido en su cuenta de Instagram, en la que cuenta con cerca de 46 millones de seguidores. Un sueño hecho realidad para Maluma con el que ha querido animar a sus fans para que persigan sus sueños.

En las imágenes, que ya cuentan con 3,6 millones de visualizaciones, puede verse a un Maluma totalmente emocionado, con lágrimas en los ojos, cuando ve por primera vez su avión con sus padres y su hermana. «Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio X en Colombia, me cerraron las puertas, a parte de eso no creían en mi y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado...», dice en su cuenta de Instagram.

Como él cuenta no ha sido un camino de rosas. Pese a que ha conseguido convertirse en uno de los referentes de la música, ha tenido que hacer frente a continuos rechazos y luchar por lo que creía que podía alcanzar. «Sueñen sin miedo, nunca crean en un no como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran. Este es mi legado, inspirar y demostrar que los sueños sí se hacen realidad», finzaliza.

Sus compañeros de profesión no han tardado en felicitar a Maluma por la compra de su primer avión. «¡El mundo se hace más pequeño! ¡Felicidades mi Juan!», le escribe J Balvin. «Parece que es ayer cuando hablabas de este sueño que ahora se ha hecho realidad», dice su novia, Natalia Barulich.