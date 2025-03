Con Malú y cerca de su familia: la nueva vida de Albert Rivera lejos de la política

Tras diez años dedicándose al mundo de la política, sus relaciones personales se han visto afectadas por una vida de lo más ajetreada y, el que fuera líder de ciudadanos, Alber Rivera , ha decidido, tras el «batacazo» electoral, comenzar una nueva etapa en la que sus prioridades serán bien diferentes y en la que quiere ser «mejor hijo, mejor padre mejor amigo y también mejor pareja ».

«Quiero darle las gracias a mi pareja, que ha estado a mi lado aguantándolo todo en cada momento, contra viento y marea », con estas palabras de agradecimiento, incluidas en su discurso de despedida, Rivera decía adiós la política y, emocionado, daba la bienvenida a una nueva vida, mucho más familiar, tranquila y una mayor dedicación a su familia. La primera declaración en la que, aunque sin nombrarla, hace referencia a Malú .

Un discurso en el que se esperaba que confirmase los rumores de embarazo que sobrevuelan a la cantante desde hace ya unas semanas –negados por la madre del político– y que dista mucho de las declaraciones que ofreció Rivera durante la anterior campaña electoral ante las preguntas sobre su relación con la cantante: «Llevo más de diez años trabajando por mi país, llevo mucho tiempo para intentar gobernar este país, así que no voy a perder ni un segundo en comentar . No lo hago sobre la vida de los demás, no lo voy a hacer sobre la mía».

La pareja, que comenzó a salir hace ya casi un año, apenas se ha dejado ver en público y el hermetismo con el que los dos llevan su vida privada ha dificultado entender el momento en que se encuentra su relación y qué pasará a partir de ahora. Aunque se espera que, con la retirada del político de la vida pública, sean aún menos los detalles que trasciendan sobre su lado más personal. Lo que sí se sabe es que Malú y Rivera dieron el paso de mudarse juntos a una casa en la lujosa urbanización madrileña de La Finca, en Pozuelo de Alarcón.

No obstante, surge la duda ahora sobre si permanecerán en dicho hogar o si, por el contrario, se mudarán a Barcelona, lugar de residencia de su familia. Por su parte, se intuye que el catalán intentará estar lo más cerca posible -mucho más si cabe ahora- de su hija Daniela , fruto de su relación pasada con Mariona Saperas . Pero también dedicarle más atención a sus padres, Agustín y María Jesús y, sobre todo a Malú, con quien tal vez, por fin, comience a normalizar la relación después de meses de romance.

Por el momento, la pareja ha decidido salir de Madrid . Este martes fueron vistos desayunando en un bar de carretera, dirección Extremadura –aunque se desconoce cuál será su destino final–, según adelantaba el programa «Sálvame».