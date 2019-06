Madonna asegura sentirse «violada» tras leer el último reportaje publicado sobre ella La cantante se ha mostrado molesta por los temas que se tratan en el contenido de la noticia publicada por « The New York Times»

Madonna lleva años cultivando su trayectoria profesional en la industria de la música. A sus 60 años la reina del pop se ha caracterizado en todo momento por hacer caso omiso a las críticas recibidas, tanto las de sus «haters» como las de la prensa que en numerosas ocasiones ha dado por finalizada su carrera.

Sin embargo, esta vez la cantante no ha podido evitar sentirse molesta y ha expresado su descontento con «The New York Times». El medio publicó una extensa entrevista la semana pasada titulada «Madonna a los 60» que no ha sido del agrado del artista. De hecho, así lo ha expresado la propia entrevista a través de su cuenta de Instagram. Una carta abierta en la que se queja de lo que la periodista Vanessa Grigoriadis ha escrito sobre ella.

La redactora, que reconoce ser fan de Madonna, ha escrito un perfil documentado sobre la cantante. Sin embargo, aparte de tratar temas relacionados con «Madame X», su nuevo disco, la periodista ha descrito la mansión que tiene la artista en Londres, donde se desarrolló la entrevista, y que ha generado el enfado de la reina del pop, pues dice no entender que se den detalles de la decoración de su casa en vez de hablar de su carrera musical: «Después de muchas horas de trabajo, me quedo corta si digo que estoy decepcionada con el artículo. Parece que no tiene arreglo la sociedad y su necesidad imperiosa de hacer de menos, menospreciar o degradar a aquellos que sabe son buenos. Sobre todo si son mujeres fuertes e independientes. La periodista que ha escrito este artículo pasó horas, días y meses conmigo y tuvo acceso a un mundo que mucha gente no ve. Sin embargo, ha preferido centrarse en temas tan superficiales y triviales como la etnia de mi doble (en los ensayos de los premios Billboard), el tejido de mis cortinas o los comentarios sin fin sobre mi edad, la cual nunca habría sido mencionada si yo hubiera sido un hombre. A las mujeres les cuesta apoyar a otras mujeres aunque se las den de feministas intelectuales. Me arrepiento de haber pasado incluso cinco minutos con ella. Me hace sentir violada. Y sí, se me permite usar esta analogía pues yo misma fui violada a los 19 años. Esto es una prueba más de que «The New York Times» es uno de los padres fundadores del Patriarcado, y yo digo: MUERTE AL PATRIARCADO que tan profundamente arraigado está en el tejido de nuestra sociedad. Jamás dejaré de luchar por erradicarlo».

Con ese texto la cantante mostraba su disconformidad con el medio que ha publicado la entrevista. Madonna ha acusado a «The New York Times» de no apoyar a las mujeres y centrarse únicamente en temas superficiales.