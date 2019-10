Luis Figo: «Ojalá termine ya esta oleada de robos» El portugués fue elegido Hombre Malleolus, una distinción otorgada por Bodegas Emilio Moro

El escenario del Teatro Real de Madrid albergó la noche del pasado martes una obra muy especial. En esta ocasión, sus legendarias tablas no las ocupaban actores, tenores o directores de orquesta, sino los invitados a la fiesta de celebración del XX aniversario de Malleolus, uno de los vinos icónicos de las Bodegas Emilio Moro. Frente a las butacas y el palco real se dispuso una treintena de mesas ocupadas por un sinfín de rostros conocidos, periodistas y amigos de la familia Moro, que degustaron un menú diseñado por Ramón Freixa y quedaron boquiabiertos con los trucos del mentalista Jorge Luengo.

Sin duda, uno de los protagonistas de la noche fue Luis Figo, elegido por el público –mediante un sistema de votación con un mando– Hombre Malleolus. «Quién diría que después de 24 años en España recibiría este importante trofeo para la gente que ama el vino. Es una honra porque es el primer galardón que recibo desde que me retiré del fútbol hace diez años», declaró.

El exfutbolista acudió acompañado de su mujer, la bella Helen Svedin. La pareja posó amablemente a su llegada con los hermanos José y Javier Moro y Figo se pronunció sobre la oleada de robos en casas de futbolistas. «Ojalá termine ya todo esto, sobre todo por sus familias. En ese momento lo que más te preocupa es la seguridad de los tuyos». El propio exjugador del Madrid fue víctima de un robo en su chalé de Hortaleza en el año 2016 cuando le sustrajeron 15 relojes valorados en 500.000 euros además de joyas. «Mientras me robaron no me di cuenta, estábamos en casa pero no nos percatamos. Felizmente lo que perdimos fue material». No cree que haya algún vínculo con el uso de las redes sociales. «Es una casualidad. Hay momentos del año en que son más propicios, como la Navidad o el verano».

Gonzalo Miró a su llegada a la fiesta de XX aniversario de Malleolus - ABC

Otro de los nominados al premio fue Gonzalo Miró. Lidió con los periodistas que le preguntaron sobre los rumores de embarazo de su exnovia Malú (actual pareja de Albert Rivera) con un gran sentido del humor. «Yo no, mirad estoy fino fino».

La ganadora del premio a la Mujer Malleoules fue la periodista y escritora Irene Villa. Al evento asistieron la campeona olímpica Ruth Beitia, la cantante Soledad Giménez, el humorista y presentador Carlos Latre y el directivo César Cernuda, presidente de Microsoft Latinoamérica, también nominados a los premios. Otras invitados fueron el pentacampeón del Tour de Francia Miguel Indurain, el actor Horacio Pancheri, el exfutbolista Iván Helguera, la cantante Rosana, la presentadora Belinda Washington, los toreros Juan José Padilla y Miguel Ángel Perera y Marcos de Quinto, exvicepresidente de The Coca Cola Company.