Kiko Rivera emprende acciones legales contra Isabel Pantoja El DJ ha acudido a los juzgados «en reclamación de sus derechos contra su madre», según han contado en el programa «Sálvame»

Si quedaba la más remota posibilidad de que las cosas entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, se pudiesen arreglar con el tiempo, ya no existe tal. No hay vuelta atrás. El Dj ha iniciado ya acciones legales contra la tonadillera, según han desvelado en el programa «Sálvame».

Se trataría de un proceso civil, pues como ha explicado el colaborador Kiko Matamoros, al ser familiares de primer grado no pueden abrirse un proceso penal. Que haya iniciado los trámites, no significa que tenga que celebrarse un juicio. Las cosas pueden solucionarse antes si llegan a un acuerdo.

Está claro que no ha tenido que ser una decisión fácil para Kiko Rivera. Su madre siempre ha sido su referente y lo que más ha querido hasta el pasado 2 de agosto, día en el que se dio de bruces con la realidad. Durante la celebración del cumpleaños de la tonadillera asegura haber visto los objetos de Paquirri, esos que siempre se ha dicho que robaron en Cantora y que ahora luchan por recuperar los hermanos Rivera. Cayetano y Fran han cerrado filas en este tema y han emprendido también acciones legales contra la que fue mujer de su padre.

La aventura de Cantora

Por su parte, Isa Pantoja, que hasta ahora se había intentado mantener al margen de la guerra de su hermano con su madre, ha hecho piña con el Dj. Aunque no está en contra de su madre. Precisamente el pasado miércoles se personaba en Cantora a la vista de que Isabel Pantoja había decidido no cogerle el teléfono. El reencuentro no fue precisamente agradable, como la televisiva ha contado. «Salí llorando», ha asegurado.

Un día antes de la visita recibió un mensaje sobre el mal estado de su madre por lo que decidió ir a visitarla pese a que no quería recibir a nadie. «Llego cuando anochece para evitar a la prensa, me quedo con las luces apagadas y veo que hay un coche que sube que cierra el candado de la cancela. Como veo que está cerrado, salto la valla. Me voy por el lado izquierdo y como hay pinchos para el ganado, busco un sitio para entrar, porque me conozco la finca y camino cuesta arriba hasta llegar a la entrada de Cantora», ha explicado Isa Pantoja.

Reconoce que algunas de las cosas que se han dicho estos días sobre el reencuentro de madre e hija no son verdad. Asegura que habló perfectamente con ella, sin estar nadie delante. «Mi madre nunca me dice que me vaya de ella, no me dice que yo soy igual que mi hermano. Lo único de verdad es que salto la valla, ando a oscuras porque me puede más ver cómo estaba mi madre», ha contado. Admite que salió llorando de Cantora por la situación, a la que no ve solución alguna, y al ver en ese estado a Isabel Pantoja: «Ella está ahora mismo mal».