Jennifer Garner, la última conquista del «guapo» Bradley Cooper

Hollywood nos tenía sin sal y pimienta desde que comenzara la pandemia, costaba creer que surgiera una pareja con ganas de dar que hablar, sin embargo, la actriz Jennifer Garner (48) y el actor Bradley Cooper (45) han dinamitado el aburrimiento estival al aparecer juntos en la playa , coqueteando y sin mascarilla. El hecho de que aparecieran sin mascarilla en Malibú y estuvieran juntos construyendo castillos de arena para la hija de Bradley ( Lea De Seine ), la adorable niña de 3 años que el protagonista de «Ha Nacido Una Estrella» tuvo con la modelo Irina Shayk , ha provocado los rumores de un posible noviazgo.

Jennifer acaba de terminar su relación con el empresario de la tecnología John Miller , con quien salía desde el 2018. Una fuente asegura a ABC que habrían terminado hace unos 6 meses y, desde entonces, Jennifer se habría dedicado por completo a los 3 hijos que tuvo con Ben Affleck : Violet , de 14 años, Seraphina , de 11, y Samuel , de 8.

La amistad entre Jennifer y Bradley viene de lejos, desde que rodaran hace 15 años la serie «Alias». Su pasado les ha unido en varias ocasiones y, a tenor de las imágenes de las fotografías, sigue existiendo una buena química entre ellos. Ver a Bradley hacer ejercicio al lado de Jen como un coqueto macho alfa es, cuando menos, curioso.

Las ex estrellas de «Alias» llegaron a la playa de Malibú, frente a la casa de Jennifer, junto con la hija de Bradley . Amigos íntimos a lo largo de los años, es ahora cuando ambos están libres para una relación. Hubo rumores, durante sus días de Alias, de un posible romance, pero nunca se materializó, al menos no públicamente, porque ella empezó con Ben Affleck quien ahora está feliz junto a Ana de Armas . Mientras Cooper hacía una sorprendente exhibición de su físico frente a Jen; sentadillas, ejercicios de glúteos y demás, ella jugaba tranquilamente con Lea. Muchos se preguntan ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Sobre todo porque, verlos aparecer sin mascarilla en la playa significa que viven en la misma casa, ya que, según las reglas de Los Angeles, solo las personas de un mismo hogar pueden aparecer juntas sin mascarilla.

Cooper tiene una niña de 3 años, mientras que Garner es madre de tres hijos

«Maravilla de compañero»

Ambos divorciados y solteros, Bradley no se ha visto vinculado seriamente con nadie desde su separación de Irina el año pasado. Mientras que Jennifer finalizó su divorcio con su ex marido Ben Affleck en el 2018. Fue ese año cuando Jen se demostró su entusiasmo hacia el «guapo» Bradley , como le llamó, en su discurso, en la cena previa a los Oscars dedicada al actor. «No solo eras guapo todo el tiempo, sino también fuiste una maravilla como compañero. Eres y serás bienvenido a mi mesa en cualquier momento». Con una química ardiente en la pantalla, durante el tiempo que protagonizaron juntos la serie de televisión (entre 2001 y 2006), Jen y Bradley han logrado mantener la estrecha amistad de entonces y, tal vez, la han convertido en algo más.

Esta texana de nacimiento pasó la mayoría de su adolescencia bailando ballet, luchando por convertirse en bailarina profesional. Su determinación era superior a su talento y, cuando entendió que nunca podría ganarse la vida de esa manera, se matriculó en la Universidad de Denison y consiguió su diploma en química. Carrera que abandonaría más tarde para seguir su pasión por la interpretación.

A los 48 años y con tres hijos, Jennifer se ha convertido en una de las mujeres que mejor representa a la mujer del Sur de Estados Unidos. En Georgia, Texas y Colorado las madres quieren vestir a sus hijas como las de ‘Jen’ y cocinar sus recetas. «Soy una mujer sureña que mantiene las tradiciones. Me gusta cocinar, ayudar en las tareas de mis hijos, vestirles, no lo hago para llamar la atención sino porque soy una mujer tradicional. Me siento muy orgullosa de mi forma de ser y de mi familia », dijo a ABC hace unos meses. Entre sus aficiones está irse de camping con sus amigas. «Mis campamentos ahora los hago en la parte de atrás de mi casa. A mis hijos y a mi nos gusta poner la tienda de campaña en el jardín y dormir bajo las estrellas. También lo hago con un grupo de amigas cuando queremos pasar toda la noche conversando». Sin creer demasiado en su éxito, Jennifer reconoció haber conseguido más de lo que nunca soñó. «Nunca, ni por un momento, pensé que triunfaría. Si acaso habría imaginado que iba a estar haciendo una obra de teatro, pero no protagonizando grandes películas».

Conquistar a Bradley Cooper tampoco estaba en sus planes y parece que también lo ha logrado.