Ivana Trump, sobre Donald: «Siempre ha sido un mal perdedor» La exmujer del candidato republicano se sincera sobre cómo es el padre de sus tres hijos

ABC Actualizado: 10/11/2020 14:38h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A Ivana Trump (71 años) no le ha sorprendido en absoluto la actitud de su exmarido Donald Trump. Que siga negándose a reconocer que ha perdido en las elecciones presidenciales contra Joe Biden no es algo inusual. La que fue su primera mujer y es la madre de sus tres hijos mayores tiene muy claro que el mandatario tiene muy mal perder.

«No es un buen perdedor. No le gusta perder, así que va a luchar y luchar y luchar», ha dicho la exmodelo a la revista «People». Y ha proseguido: «Solo quiero que todo esto se acabe, de una manera u otra. En verdad no me interesa».

Pese a todo reconoce que a su exmarido no le queda más remedio que retirarse. «No pienso que tenga otra opción. Se va a ir a Palm Beach, a jugar golf y llevar una vida normal, yo creo. Esta es la mejor opción para él. Tiene que ir y declarar que perdió. Pero, odia ser un perdedor, de eso estoy segura. Pero si perdió, perdió. Tiene suficiente dinero, lugares a los que ir y vivir y disfrutar su vida», afirma Ivana Trump.

Lo que sí le preocupa son sus hijos, Ivanka Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump, que han estado apoyando a Donald Trump en esta dura campaña. «Solo quiero que puedan vivir sus vidas normales. No la vida de Washington y todo eso, solo en Nueva York o a dónde sea que vayan a ir y solo llevar una vida normal. Pienso que disfrutaron estar alrededor de Donald y llevar la elección y ver qué iba a pasar, pero ahora, gracias a Dios, ha acabado. No estoy segura de qué van a hacer», ha dicho Ivana a la citada publicación.