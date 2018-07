Isabel Pantoja emprenderá acciones legales contra Dulce La tonadillera ha decidido demandar a la exniñera de Chabelita por las últimas declaraciones que hizo en «Sábado deluxe»

Los problemas en Cantora no cesan. Cuando todavía no habían cesado las habladurías sobre el polémico bautizo del hijo de Chabelita y Alberto Isla, Albertito -acto al que Isabel Pantoja y Kiko Rivera decieron no acudir-, Dulce hace unas polémicas declaraciones sobre la familia en «Sábado deluxe» que le van a traer más de un quebradero de cabeza.

Puede que si llega a saber que la tonadillera iba a interponer una demanda, se hubiera pensado dos veces el hecho de conceder una entrevista en el programa de Telecinco. Entre otras cosas, Dulce aseguró que «Kiko prohibió que sus hijos fueran con Irene al bautizo del hijo de Isa Pantoja».

Además, la supuesta mala relación entre Rosales e Isabel Pantoja saltó al plató de la mano de Dulce y Antonio Rossi, este último no dudó en afirmar que «Isa habla mucho con Irene y puede demostrar que Irene no está de acuerdo en cómo Isabel Pantoja trata a Chabelita».

Ante tales declaraciones, Isabel Pantoja e Irene Rosales habrían decidido tomar cartas en el asunto. Según han explicado en «La Mañana de La 1», Cynthia Ruiz, la abogada de la cantante, ha decidido emprender acciones legales al considerar que lo declarado por Dulce es «una gravísima intromisión en el honor y en la intimidad de la tonadillera».

Una decisión que sin duda romperá por completo la tensa relación que mantiene Isabel Pantoja con Chabelita, pues esta última considera a Dulce como una más de su familia.