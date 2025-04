Irene Rosales desvela el problema de salud de su hija Ana

Irene Rosales se sinceraba hace unos días en las redes sociales sobre la preocupación que tenía por un problema de salud de su hija Ana, de cinco años. Confesaba, con cierta preocupada, que su pequeña sufría un intenso dolor en los pies que le impedía dormir por las noches y pedía ayuda a sus seguidores de Instagram por si podían aconsejarla o saber de qué se trata.

«Mi hija Ana tiene épocas en las que llora muchísimo por las noches porque le duelen los pies. ¿Alguna mami/papi que le pase lo mismo?», preguntó a sus seguidores. Días después de pedir ayuda, la mujer de Kiko Rivera ha desvelado que se trata de un problema de crecimiento de lo más normal.

«Tiene dolor en los pies pero por lo visto es del crecimiento, le da por etapas y le ha dado el dolor. Lo puse por si había alguna mami más y me podía ayudar y me ayudaron mucho. Eso es lo bueno de las redes sociales. Obviamente también he preguntado al pediatra y demás. Tiene dolores de que está creciendo, hay a niños que les duelen las piernas y los pies», ha dicho.

La mujer de Kiko Rivera ha querido además dar las gracias a sus más de 500.000 seguidores de Instagram por la ayuda. Con ellos tiene una relación bastante fluida. Suele compartir tanto lo bueno como lo malo de su día a día y es algo que valoran.