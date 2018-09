Instagram La imagen de una irreconocible Kim Kardashian de joven se vuelve viral La celebrity ha compartido una fotografía de su época estudiantil que ha dejado a todos sus seguidores atónitos

Su rostro se ha convertido en uno de los más populares del mundo. No hay día en el Kim Kardashian no protagonice algún titular, ya sea por sus aventuras empresariales o por sus extravagantes looks, que son seguidos por más de 118 millones de fieles en Instagram. Se podría decir que todo lo que toca, lo convierte en oro.

Pocos son los detalles de su vida que se desconocen, pues comparte todo en sus redes sociales y a través de su propio reality, «Keeping Up with the Kardashians». Sin embargo, la celebrity a veces sorprende con alguna fotografía que deja sin palabras a sus millones de seguidores.

Hace unos días, Kardashian compartió una imagen de ella de cuando era joven y lo cierto, es que comparándola con fotografías recientes, no parece la misma. Esta ha evidenciado los retoques estéticos y cambios que se ha hecho en el rostro.

Se trata de una fotografía, con la que ya ha conseguido más de 2,4 millones de me gusta, de su época estudiantil, que ha sorprendido también por lo recatada que parece en cuanto a estilo se refiere. Dista mucho de sus looks atrevidos a los que tiene acostumbrados a medio mundo, con los que no suele dejar nada a la imaginación.

Su postura también es de lo más sencilla. Nada de sus habituales poses atrevidas que intentan emular todas las jóvenes, locas por intentar convertirse en ella y en tener la vida de ensueño de la que presume constantemente.