Instagram Fuertes ataques a la hija de Terelu Campos tras afirmar que no se considera feminista Alejandra Rubio no es la primera famosa atacada por su forma de pensar con respecto a este tema

ABC

Madrid Actualizado: 14/11/2018 10:11h

Desde que cumplió la mayoría de edad, Alejandra Rubio ha visto como ha cambiado su vida de forma radical. La hija de Terelu Campos no lleva un año fácil, ha perdido la protección de los píxeles y está más expuesta que nunca en unos meses complicados también por la salud de su madre. Sin duda, Rubio está atravesando momentos muy duros, en los que tiene el apoyo de su familia y de su novio, Álvaro Lobo, con quien se fue a vivir hace unos meses.

Esta semana la joven influencer ha sufrido un aluvión de críticas tras asegurar que no se consideraba feminista: «Creo en la igualdad, pero no comparto muchas cosas que afirma el feminismo. Yo creo que todo llevado al extremo es malo», escribió en sus Instagram stories. Ante las primeras críticas, Alejandra intenta defenderse: «Perdona, pero el feminismo se está llevando a un extremo muy 'heavy'. Me da igual que pongáis mensajes privados súper decepcionadas con frases como 'te me has caído'. Es mi opinión y soy una mujer y opino lo que me da la gana», tras lo cual uno de sus seguidores pide que especifique sobre lo que quiere decir con «extremos»: «En el sentido de que algunas ramas del feminismo están a favor de la prostitución, etc., etc», responde.

No es la primera famosa atacada por su forma de pensar con respecto al feminismo. Instagram ha terminado por convertirse en una tortura para las famosas, a las que su seguidores critican cada uno de sus pasos. Recordemos que en mayo del año pasado, Paula Echevarría fue protagonista en Twitter a cuenta del feminismo. Preguntada por si se definiría o no como feminista, la actriz afirmó que «me defino como persona. Creo que no hay que ser feminista ni machista, creo que los extremos nunca son buenos». Echevarría, además, aseguró que «no hay que ir a las barricadas todo el rato. Han sido muchos años de lucha donde sí ha habido mucho feminismo, pero llegados a este punto ya no tenemos nada que demostrar. Ya todo el mundo sabe que nos valemos por nosotras mismas, salvo excepciones».

Por su parte, Cristina Pedroche no dudó en defender a Echevarría tras sus palabras sobre el feminismo y aseguró que la actriz había sido malinterpretada. Del mismo modo, la colaboradora de «Zapeando» aseguró que «Yo también hace tiempo dije que no era feminista ni machista, ya que como el 80% de la población los entendía como opuestos, y por eso en mis últimas entrevistas he querido recalcar que por supuesto soy feminista, y he intentado explicar la diferencia entre ambos términos a mucha gente que también estaba equivocada», recalcó. «Lo que me duele de todo esto es que se critique a Paula y no al periodista que le preguntó que cómo se sentía al ser una mujer en la sombra de su marido. ¿¿¿En serio??? ¿Qué tipo de pregunta es esta? Ella contestó muy dignamente y si yo hubiera estado allí también la hubiera aplaudido», dijo Pedroche.