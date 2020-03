Harvey Weinstein, condenado a 23 años de cárcel Weinstein fue declarado culpable de dos de los cinco cargos que le imputaba la Fiscalía: uno de acto sexual criminal en primer grado

El que fuera uno de los hombres más poderosos de Hollywood podría pasar en la cárcel el resto de su vida. Harvey Weinstein, de 67 años, ha sido condenado este miércoles a 23 años de cárcel.

La sentencia se la ha impuesto el juez de su caso, James Burke, después de que el pasado 24 de febrero un jurado le declarara culpable de delitos relacionados con la agresión sexual a la asistenta de producción Mimi Haleyi -le obligó a realizar sexo oral en su apartamento en 2006- y con la violación a la actriz Jessica Mann en el hotel DoubleTree de Nueva York en 2013.

Ambas víctimas participaron en la fase de sentencia, con testimonios sobre el impacto que esos episodios tuvieron en sus vidas. «Cambió el curso de mi vida», dijo Haleyi. «Tengo la satisfacción de que hay mujeres ahora más seguras porque él no está ahí fuera».

Mann calificó su experiencia en el asunto como «una pesadilla recurrente» y aseguró que Weinstein utilizó «su poder contra quienes no tienen poder».

La fiscalía solicitó la pena máxima para los delitos por los que Weinstein había sido declarado culpable -agresión sexual en primer grado y violación en tercer grado-, lo que hubiera supuesto una pena de 29 años. Los abogados del condenado exigieron que la pena fuera del mínimo que establecía el rango por los delitos cometidos, cinco años.

La caída en desgracia de Weinstein arrancó en el otoño de 2017, cuando «The New York Times» y la revista ‘The New Yorker’ publicaron testimonios de decenas de mujeres que denunciaban agresiones y violaciones del ‘superproductor’, responsable de éxitos como «Pulp Fiction» o «Shakespeare in Love».

Por prescripción de los hechos, falta de pruebas, acuerdos de confidencialidad y otras razones, solo los casos de Haleyi y Mann llegaron a los tribunales. Pero no serán los últimos. Weinstein está pendiente de la celebración de otro juicio en California por la supuesta violación de una actriz italiana -cuyo nombre se desconoce- y de Lauren Marie Young, que participó en el juicio de Nueva York como testigo.

Weinstein fue declarado culpable de dos de los cinco cargos que le imputaba la Fiscalía: uno de acto sexual criminal en primer grado, que acarrea entre 5 y 25 años de prisión, por practicar sexo oral a la fuerza a la ayudante de producción Mimi Haley en 2006; y otro de violación en tercer grado, penado con máximo 4 años, contra la aspirante a actriz Jessica Mann en 2013.

El miércoles de la semana pasada, después de que el jurado le declarase culpable de dos delitos sexuales, cuando Weinsten tuvo que ser operado del corazón en un hospital carcelario de la Gran Manzana tras sufrir una fuerte taquicardia. Tras la intervención, fue trasladado a Rikers Island, donde no dispone de su andador para caminar, según explicó su representante Juda Englemayer al canal CNN.