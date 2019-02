El escalofriante relato de Evan Rachel Wood: «Mamá, acabo de intentar suicidarme» La actriz de 31 años relata en una revista los duros momentos por los que atravesó después de que su expareja abusase de ella

ABC

Actualizado: 02/02/2019 16:51h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cada vez más mujeres deciden denunciar abiertamente los abusos que han sufrido durante años y exteriorizar sus sentimientos después de ser maltratadas. La última en hacerlo ha sido la actriz Evan Rachel Wood (31 años), que recientemente ha revelado que intentó suicidarse y que estuvo ingresada en un hospital psiquiátrico.

Así lo ha contado en un ensayo que ha escrito para la revista «Nylon», en la que ha hablado sobre los estigmas que tienen las enfermedades mentales. «Tendemos a sentir más simpatía por un brazo roto que por un ataque de tristeza profunda. La simple mención de la enfermedad mental asusta a la gente», asegura.

«Sin pensar, con una casi histérica aceptación, cogí el teléfono. Fue uno de esos momentos en los que tienes la oportunidad de escoger a pesar de la elección que hiciste antes, llamas y pides ayuda. Puedes no morir o puedes volver a la vida», cuenta. Para ella, ir a un hospital mental fue la peor experiencia de su vida, pero a la vez también lo mejor que le podría haber pasado. «Por supuesto quería salir de ahí, pero es el primer sitio en el que, en mucho tiempo, me sentí a salvo y cuidada», dice.

Sus palabras no son las más escalofriantes de su relato, sino el momento en el que cuenta cómo le pidió ayuda a su madre. «¿Mamá?... Soy yo, acabo de intentar suicidarme. Necesito ir a un hospital», relata. Su problema no fueron sus heridas físicas, sino las mentales. Pese a que ya está recuperada, sigue acudiendo a tratamiento y sigue medicándose. «La depresión no es una debilidad, es una enfermedad. A veces es mortal. A veces lo que uno necesita es que le digan que es una persona querida», finaliza.

Maltrato de su exnovio

El pasado año, Evan Rachel Wood acudió al Congreso de Estados Unidos para dar su testimonio como mujer maltratada, buscando un cambio en la legislación estadounidense para contemplar una ley que ampare a todas las mujeres del país.

«Comenzaron poco a poco, pero los abusos se intensificaron con el tiempo. El hombre que decía que me amaba me violó creyendo que estaba inconsciente», narró la intérprete ante los congresistas. Con lágrimas y los ojos y la voz quebrada, Wood narró cómo fue maltratada física y psicológicamente, torturada y violada.