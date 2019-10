Los Duques de Cambridge viven momentos angustiosos en el avión que les trasladaba a Islamabad La aeronave tuvo que aterrizar de emergencia este jueves por una violenta tormenta

ABC Actualizado: 18/10/2019 10:09h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Catalina de Cambridge brilla en Pakistán con sus «looks» inspirados en el país

Los Duques de Cambridge vivieron un susto importante en su periplo por Pakistán, país en el que llevan desde el lunes en viaje oficial. Mientras intentaban llegar a Islamabad este jueves, la capital, sufrieron las inclemencias del tiempo y vivieron momentos angustiosos.

Una violenta tormenta en Islamabad obligó al avión que transportaba al Príncipe Guillermo y a su esposa, Kate Middleton, a desviarse a Lahore, desde donde habían partido, tras dos intentos fallidos de aterrizaje. Los pilotos tuvieron que realizar un aterrizaje de emergencia.

«Los rayos parecían caer en el ala derecha. A pesar de los esfuerzos del piloto y el avión RAF, no pudimos aterrizar ahí», ha desvelado el periodista del canal ITV, Chris Ship, quien viajaba con los Duques de Cambridge en la aeronave. Y prosigue: «Si soy honesto, nunca me he puesto tan nervioso en un avión».

Those big flashes are the RAF Voyager, carrying William, Kate and travelling media, going through lighting - two aborted landings at Islamabad due to the storm and we’re back in Lahore @PApic.twitter.com/6q45Em3E53 — Emma Louise Bowden (@emmabowds) 17 de octubre de 2019

La corresponsal del Daily Mail Rebecca English aseguró que no había vivido unas turbulencias tan fuertes en su vida. Menos mal que finalmente consiguieron aterrizar con éxito. El Palacio de Buckingham no se ha pronunciado al respecto.

Few of us have experienced turbulence as bad as that - and it’s fair to say there were are a few 🤢 faces on the flight...... — Rebecca English (@RE_DailyMail) 17 de octubre de 2019

Este viaje tuvo lugar después de que el Príncipe Guillermo y Catalina de Cambridge visitaron un orfanato, antes de jugar al críquet y después, caminar por la antigua mezquita de Lahore, la capital cultural de Pakistán.