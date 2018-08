La decisión más difícil de Terelu Campos: «Voy a hacerme una doble mastectomía» Su mayor preocupación a día de hoy es cuidar de su familia, especialmente de su hija Alejandra

Terelu Campos es una mujer de carácter con una valentía sin límites, y así lo ha demostrado anunciando al mundo que se someterá a una doble mastectomía preventiva debido a las probabilidades que tiene de volver a padecer cáncer de mama. «La otra opción, en vez de quitarme los pechos, sería 25 o 30 sesiones de radioterapia y cinco años de tratamiento hormonal con pastillas, pero ¿quién me asegura a mí que, después, no me vuelva a aparecer otro tumor? Necesito ya un poco de paz», asegura en una entrevista publicada esta mañana en la revista «¡Hola!». «Sé que es una decisión difícil, peroe stá muy meditada porque creo que es lo mejor para mí y para mi futuro». La hija menor de Maria Teresa Campos afirma sentirse confiada y esperanzada, pero también cansada. «Con esta enfermedad no hay vacaciones».

Su mayor preocupación a día de hoy es cuidar de su familia, especialmente de su hija Alejandra, con la que mantiene una maravillosa relación. «Mi mayor preocupación es verla asustada. Mi mayor alivio sería que, genéticamente, no le transmita nad a ami hija, que todo lo malo que tenga que pasar me pase solo a mí», confiesa emocionada. «Mi hija me apoya muchísimo pero, de alguna manera, quiero que esté alejada de todo esto. que ponga un poco de distancia de por medio. Es una niña, estamos en verano y tiene que disfrutar de la vida. Intento evitarle cualquier tipo de sufrimiento. Considero que es una obligación», explica a durante la entrevista.