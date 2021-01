Las cinco horas al teléfono que cambiaron el futuro de Paula Echevarría y Miguel Torres La pareja, que espera su primer hijo, celebra tres años de amor

Parece que fue ayer cuando Paula Echevarría y David Bustamante disfrutaban de su matrimonio ajenos a que su relación terminaría mal. Su separación supuso un boom mediático que pocos esperaban pero menos que la actriz rehiciera su vida con el futbolista Miguel Torres, con el que ahora espera su segundo hijo. Las cosas no le puede ir mejor a ambos, están muy enamorados y están viviendo uno de los momentos más especiales de su vida.

Además de que pronto se convertirán en padres de su primer hijo juntos, el pequeño Miguel, cumplen tres años de amor, como así lo ha contado Echevarría en sus redes sociales. La actriz no ha dudado en dedicarle unas bonitas palabras a su pareja.

«Tres años han pasado ya de aquellas cinco horas al teléfono... de darnos cuenta de que ahí había algo mucho más grande que una amistad... y de comprometernos a respetarnos y siempre sumarnos el uno al otro», comienza escribiendo Paula Echevarría, que se ha puesto romántica. Y prosigue: «Y sigo dando las gracias cada día al universo por haberte puesto en mi camino. Quiero siempre contigo, quiero todo contigo». Junto a sus palabras, la actriz ha rescatado las imágenes de su relación.

La influencer también ha hecho un balance de este 2020 tan difícil pero del que se quiere quedar con lo positivo: «No se si sería intuición o casualidad pero antes de que nos cerraran todas las puertas me dio tiempo a viajar.. He podido pasar momentos maravillosos con mi familia a pesar de todos los meses de distancia... Me he reído y he disfrutado con mis amigos día tras día aunque fuera en la pantalla de un ordenador... Me he enamorado de la misma persona todos y cada uno de los días del año y eso, es una suerte... He pasado con mi 'pequeña' todo ese tiempo de ocio que tantas veces anhelamos pasar y hemos aprendido tanto la una de la otra! Y, como colofón, nos has traído una ilusión que hace que esperemos al 2021 con los brazos abiertos y llenos de amor».